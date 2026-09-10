Beneficiarios del TPS de El Salvador mantienen protección y permiso laboral

Washington.- El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta confirmando que los ciudadanos salvadoreños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) conservarán su protección contra la deportación y su autorización de empleo, mientras se espera un anuncio oficial y oportuno sobre el futuro de este programa migratorio.

En el portal web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las autoridades federales detallaron que la actual designación del TPS para El Salvador mantiene su extensión hasta el 9 de septiembre de 2026.

Migrantes deben realizar diversos requisitos para la residencia continua

Asimismo, se recordó a los beneficiarios que cumplieron con su último periodo de reinscripción (entre enero y marzo de 2025) que sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD) cuentan con una extensión automática válida hasta el 9 de marzo de 2026.

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En este sentido, este amparo sigue protegiendo a miles de salvadoreños que han demostrado un largo arraigo en el país. Para conservar la elegibilidad de este estatus, los inscritos deben cumplir con el requisito de residencia continua en Estados Unidos desde el 13 de febrero de 2001 y presencia física ininterrumpida desde el 9 de marzo de 2001, fecha en la que se emitió la designación original del TPS para la nación centroamericana.

Es de mencionar, que el congresista demócrata, Joaquin Crespo, en sus redes sociales advirtió que “200.000 salvadoreños en Estados Unidos enfrentan la deportación si pierden el estatus de protección temporal. Muchos tienen hijos ciudadanos estadounidenses y raíces profundas en nuestras comunidades”.

“El Salvador sigue estando plagado de crisis humanitarias y de derechos humanos. El daño sería enorme. La administración debería extender el TPS de inmediato” enfatizó el demócrata.

200,000 Salvadorans in the United States face deportation if they lose temporary protected status—today. Many have U.S. citizen children and deep roots in our communities. On top of that, El Salvador continues to be rife with humanitarian and human rights crises. The harm… https://t.co/EMeuNppypj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) September 9, 2026

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