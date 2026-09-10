Anuncian reembolso de $500 a ciudadanos por «sobrecargos» de Obamacare

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que el gobierno federal devolverá cientos de millones de dólares a los ciudadanos, en concepto de supuestos «sobrecargos» de Obamacare cobrados durante la administración de Joe Biden.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que gracias a esta medida, cerca de un millón de estadounidenses en 30 estados recibirán un cheque de reembolso directo de 500 dólares a partir de octubre de 2026.

Detallaron que el reembolso está dirigido específicamente a las personas que no reciben asistencia para el pago de primas bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y que asumieron el costo total en estados que operan bajo el intercambio federal, como Florida y Texas.

Criticaron las acciones del gobierno de Biden

Por otro lado, según lo que detalló la Casa Blanca, la administración anterior aplicó tarifas de usuario excesivas en los intercambios de planes de salud. Esta situación se tradujo en primas más altas para los consumidores y generó un importante superávit de fondos no utilizados que ahora serán devueltos directamente a los contribuyentes.

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En este sentido destacaron que la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del actual gobierno para reducir los costos de atención médica, empoderar a los pacientes y combatir el fraude.

El mandatario enfatizó su compromiso de priorizar la economía de las familias trabajadoras frente a los márgenes de ganancia de las grandes compañías aseguradoras.

Como parte de esta agenda integral en el sector salud, la administración también destacó la reciente expansión de las cuentas de ahorro para la salud, la exigencia de transparencia de precios a los hospitales y la consolidación de 26 acuerdos con fabricantes farmacéuticos para reducir drásticamente los costos de los medicamentos recetados.

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