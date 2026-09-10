Charlotte, NC.- El tenor italiano Andrea Bocelli celebrará tres décadas de uno de los discos más importantes de su trayectoria con una gira internacional que llegará a Charlotte, Carolina del Norte, en el Spectrum Center el 29 de enero de 2027.

El reconocido artista presentará su espectáculo como parte de la gira conmemorativa por los 30 años de Romanza, álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y contribuyó a consolidar su presencia en escenarios de todo el mundo.

La presentación ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar en directo de una selección de las canciones que han acompañado la carrera de Bocelli durante décadas. El concierto forma parte de una celebración especial alrededor de Romanza, producción que convirtió al tenor en una de las figuras más reconocidas de la música clásica y crossover a nivel internacional.

La expectativa entre sus seguidores ya comienza a crecer, especialmente entre quienes esperan escuchar en vivo algunas de las piezas más emblemáticas asociadas con esta etapa de su carrera.

Fechas para adquirir las entradas

Los seguidores de Andrea Bocelli tendrán primero acceso a una preventa el jueves 17 de septiembre, disponible desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en el siguiente link.

Posteriormente, las entradas llegarán al público general el viernes 18 de septiembre a las 10:00 de la mañana. Los interesados deberán estar atentos a los canales oficiales de venta para conocer las diferentes localidades, precios y condiciones disponibles para el concierto.

La visita de Bocelli representa además una nueva oportunidad para que Charlotte reciba a uno de los intérpretes italianos con mayor reconocimiento internacional. Su capacidad para combinar la tradición de la ópera con elementos de la música popular le ha permitido construir una audiencia diversa y mantenerse vigente durante varias generaciones.

Con la gira de aniversario de Romanza, Bocelli apuesta por recorrer nuevamente un repertorio ligado a uno de los capítulos fundamentales de su carrera. El espectáculo del 29 de enero de 2027 en el Spectrum Center se perfila así como una de las citas musicales destacadas del comienzo del próximo año en Charlotte.

Los seguidores que quieran asistir deberán considerar las fechas de preventa y venta general para asegurar sus localidades con anticipación, especialmente ante la expectativa que genera el regreso de Bocelli con una gira dedicada a tres décadas de Romanza.

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