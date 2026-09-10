Abril Fitch: migración, resiliencia y un libro para ayudar a otras mujeres

Abril Fitch emigró de México a Estados Unidos en junio de 2022 motivada por un propósito familiar: brindarle mayores oportunidades a su hijo, ciudadano estadounidense.

Su primera parada fue San Diego, California, donde fue recibida por una de sus hermanas. Como muchos migrantes, llegó con sueños y expectativas, pero también con la disposición de comenzar una nueva vida lejos de su país.

Antes de emigrar, Fitch había construido una trayectoria profesional diversa en México. Es diseñadora de modas, terapeuta holística y especialista en distintas áreas de la belleza. También tuvo participación en televisión y YouTube, y llegó a incursionar en la política como candidata a la presidencia municipal de Playas de Rosarito.

Sin embargo, la migración la llevó a reinventarse.

«Limpié casas, trabajé en decoración de globos para eventos y como empleada en distintas actividades. Después tuve la oportunidad de trabajar en dos spas y posteriormente abrir mi propia cabina», recuerda.

De California a Carolina del Norte

Aunque comenzaba a estabilizarse en California, decidió trasladarse a Carolina del Norte, una mudanza que significó para ella comenzar nuevamente.

«En San Diego hay demasiados mexicanos e hispanos. Venirme tan lejos fue otro gran cambio y volver a empezar de nuevo. Me trajo aquí la economía porque San Diego es excesivamente caro y además mi otra hermana vivía aquí», explicó.

En Carolina del Norte volvió a empezar desde cero. Durante seis meses trabajó en construcción, específicamente en instalación de baños y losetas, mientras buscaba la manera de regresar a las áreas profesionales que realmente le apasionan.

«Fui creando conexiones, acercándome a otras mujeres hispanas y consiguiendo clientas hasta volver a desarrollar mi negocio», comentó.

Fitch reconoce que extraña de México su comida, sabores, costumbres, amistades y los proyectos que dejó atrás. Sin embargo, su experiencia migratoria también le ha permitido descubrir nuevas capacidades y oportunidades.

Un libro nacido de su experiencia

Actualmente reside en el área de Charlotte, donde continúa desarrollando servicios relacionados con el bienestar, incluyendo masajes terapéuticos y tratamientos de belleza natural e integral.

A esta nueva etapa se suma la publicación de su primer libro, La Ciencia de Tu Ser: Aprendiendo a Brillar, una obra enfocada en el autoconocimiento y dirigida a mujeres de diferentes edades.

«Es una guía para todas las mujeres, desde niñas en transición a señoritas hasta cualquier etapa en la que necesitemos regresar a nuestra esencia y volver a conocernos», expresó.

Resiliencia para volver al propósito

Para Fitch, la resiliencia, la perseverancia y la determinación han sido fundamentales para avanzar durante su proceso migratorio.

«El trabajo en construcción era bien pagado, pero física y mentalmente ya no podía más. Me propuse un límite y empecé a construir el camino que me acercara nuevamente a mi propósito», afirmó.

Su mensaje: «Con un plan y determinación cualquier cosa se puede lograr. Cada movimiento y cada decisión deben estar orientados hacia el camino que queremos construir. Aunque sea un paso pequeño al día, de que llegamos, llegamos».

«Todos tenemos talentos y debemos utilizarlos. Hay que apostar por la autenticidad, por aquello que nos hace únicos y recordar siempre que merecemos todo lo bueno que estamos buscando».

Me despido, hasta la próxima historia.