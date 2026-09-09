Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein organizó una mesa redonda con futuros docentes, estudiantes de magisterio y docentes principiantes en la Facultad de Educación de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro para destacar las recientes inversiones destinadas a reclutar, apoyar y retener a docentes excelentes. Durante su visita, el gobernador Stein recorrió el Laboratorio de Lengua de Señas Americana, el Estudio de Diseño del Programa de Aprendizaje para Estudiantes Docentes (SELF) y el Centro de Recursos para la Enseñanza de la facultad.

“Los maestros de Carolina del Norte realizan una de las labores más importantes de nuestro estado: educar a los estudiantes para su éxito futuro. Debemos valorar su trabajo”, declaró el gobernador Josh Stein. “Este presupuesto ofrece el mayor aumento salarial promedio para los maestros en 20 años, pero aún es solo un primer paso para competir con los salarios que otros estados ofrecen a sus educadores. Debemos seguir escuchando a los maestros y brindándoles el apoyo que necesitan para tener éxito en el aula”.

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“Nos honra dar la bienvenida al Gobernador Stein a la UNCG para hablar sobre la educación en Carolina del Norte. Nuestra misión de preparar educadores es fundamental para el objetivo de la Facultad de Educación de ser un socio de nuestra comunidad”, dijo la Dra. Morgan Chitiyo, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. “ Nuestros estudiantes reciben experiencia práctica e instrucción de alta calidad que los prepara para ser líderes en las escuelas y comunidades a las que sirven. Agradecemos la disposición del Gobernador para escuchar directamente a los profesionales del sector, así como a quienes representan el futuro de la enseñanza”.

En su última actualización de NC Strong, el gobernador Stein destacó cómo el estado está trabajando para mantener fuertes las escuelas públicas de Carolina del Norte invirtiendo en el aprendizaje de los estudiantes y en la contratación y retención de maestros. El mes pasado, el gobernador Stein promulgó la primera ley estatal completa de Carolina del Norte. En más de dos años. El presupuesto aumenta el salario promedio de los maestros en un 8%, el mayor aumento salarial promedio para maestros en 20 años, y eleva el salario inicial de los maestros en un 17%, el mayor aumento salarial inicial para maestros en casi 50 años.

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El presupuesto también invierte en programas probados que apoyan el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo docente. Amplía el programa de Roles Docentes Avanzados a más escuelas del estado, creando oportunidades para que los docentes excelentes permanezcan en el aula mientras guían a otros docentes. Asimismo, crea más vías de acceso a la docencia a través del programa TeachReadyNC, que autoriza a las escuelas a iniciar programas de prácticas para la carrera docente.

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