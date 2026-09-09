Previa de la temporada local hasta el 12 de septiembre

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights regresan a casa, al Truist Field, para la última serie de partidos en casa de la temporada 2026, recibiendo a los Buffalo Bisons, filial Triple-A de los Toronto Blue Jays, hasta el sábado 12 de septiembre.

What are the last two letters in the name Elko?! K.O.! 💣 pic.twitter.com/xQ4D5yfIg4 — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) September 6, 2026

Los aficionados pueden comprar entradas en línea aquí , por teléfono al 704-274-8332 o en persona en la taquilla de los Charlotte Knights.

A continuación se detalla el calendario completo de promociones para la última tanda de partidos en casa:

Miércoles 9 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Bark in the Ballpark

Primer lanzamiento: 6:35 p.m. (hora del este) | Apertura de puertas: 6:00 p.m.

¡Diríjase al Truist Field para el último Bark in the Ballpark de la temporada! No se pierda esta oportunidad de llevar a su mejor amigo de cuatro patas GRATIS, y los aficionados podrán llevarse a casa un recuerdo especial de la temporada 2026 con una caricatura gratuita de Lonnie en el vestíbulo. Presentado por Obedient K9 Academy.

Jueves 10 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Jueves de sed y entretenimiento en vivo desde las bases robadas.

Primer lanzamiento: 7:04 p.m. (hora del este) | Apertura de puertas: 6:00 p.m.

¡Podrá brindar por una temporada inolvidable durante el último Jueves de Bebidas de 2026! Disfruten de ofertas especiales en bebidas a $5 en todo el estadio y entretenimiento en vivo de Stolen Bases mientras despiden esta noche favorita de los fanáticos por todo lo alto.

Viernes 11 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Noche de fuegos artificiales y homenaje a los servicios de emergencia.

Primer lanzamiento: 7:04 p.m. (hora del este) | Apertura de puertas: 6:00 p.m.

¡Haga que su último viernes por la noche en Truist Field en 2026 sea inolvidable! Lleve a su familia a la actividad «Touch-a-Truck» en la Zona Infantil y luego observa a los Knights saltar al campo con camisetas especiales de homenaje a las Fuerzas Armadas, disponibles a través de una subasta en línea.

Tras el último out ¡Mire al cielo para disfrutar del último espectáculo de fuegos artificiales de la temporada, presentado por Truist y Tito’s!

Sábado 12 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Doble jornada de agradecimiento a los aficionados y ¡Fuegos artificiales!

Primer lanzamiento: 6:35 p.m. EDT | Puertas principales: 4:00 p.m. | Todas las puertas: 4:30 p.m.

¡El doble de béisbol, el doble de diversión! Consiga sus entradas a $10 en las gradas y acompáñanos en una doble jornada especial para celebrar a los increíbles aficionados que hicieron de la temporada 2026 una experiencia inolvidable.

Llegue temprano para una sesión de autógrafos con todo el equipo de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. Las puertas principales se abrirán a las 4:00 p. m., seguidas de las puertas del jardín izquierdo y del jardín central a las 4:30 p. m.

Aproveche las imperdibles ofertas de fin de temporada durante la venta de artículos «Clean Out the Closet» de los Knights, que incluye artículos especiales y oficiales del equipo, hasta agotar existencias.

¡Disfrute del entretenimiento en vivo previo al partido a cargo de Greazy Keyz y participa en una última sesión de lanzamiento en el campo antes de prepararte para dos partidos de béisbol de los Knights!

Tras el último out de la temporada local de 2026, quédense para el mayor espectáculo de fuegos artificiales hasta la fecha: ¡Un espectáculo GIGANTE con el DOBLE de tamaño y el doble de diversión que un espectáculo de fuegos artificiales tradicional en el Truist Field!

Con información de Charlotte Knights

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