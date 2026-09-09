Previa de la temporada local hasta el 12 de septiembre

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights regresan a casa, al Truist Field, para la última serie de partidos en casa de la temporada 2026, recibiendo a los Buffalo Bisons, filial Triple-A de los Toronto Blue Jays, hasta el sábado 12 de septiembre.
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— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) September 6, 2026
Los aficionados pueden comprar entradas en línea aquí , por teléfono al 704-274-8332 o en persona en la taquilla de los Charlotte Knights.
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A continuación se detalla el calendario completo de promociones para la última tanda de partidos en casa:
Miércoles 9 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Bark in the Ballpark
Primer lanzamiento: 6:35 p.m. (hora del este) | Apertura de puertas: 6:00 p.m.
- ¡Diríjase al Truist Field para el último Bark in the Ballpark de la temporada! No se pierda esta oportunidad de llevar a su mejor amigo de cuatro patas GRATIS, y los aficionados podrán llevarse a casa un recuerdo especial de la temporada 2026 con una caricatura gratuita de Lonnie en el vestíbulo. Presentado por Obedient K9 Academy.
Jueves 10 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Jueves de sed y entretenimiento en vivo desde las bases robadas.
Primer lanzamiento: 7:04 p.m. (hora del este) | Apertura de puertas: 6:00 p.m.
- ¡Podrá brindar por una temporada inolvidable durante el último Jueves de Bebidas de 2026! Disfruten de ofertas especiales en bebidas a $5 en todo el estadio y entretenimiento en vivo de Stolen Bases mientras despiden esta noche favorita de los fanáticos por todo lo alto.
Viernes 11 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Noche de fuegos artificiales y homenaje a los servicios de emergencia.
Primer lanzamiento: 7:04 p.m. (hora del este) | Apertura de puertas: 6:00 p.m.
- ¡Haga que su último viernes por la noche en Truist Field en 2026 sea inolvidable! Lleve a su familia a la actividad «Touch-a-Truck» en la Zona Infantil y luego observa a los Knights saltar al campo con camisetas especiales de homenaje a las Fuerzas Armadas, disponibles a través de una subasta en línea.
- Tras el último out ¡Mire al cielo para disfrutar del último espectáculo de fuegos artificiales de la temporada, presentado por Truist y Tito’s!
Sábado 12 de septiembre contra los Buffalo Bisons: Doble jornada de agradecimiento a los aficionados y ¡Fuegos artificiales!
Primer lanzamiento: 6:35 p.m. EDT | Puertas principales: 4:00 p.m. | Todas las puertas: 4:30 p.m.
- ¡El doble de béisbol, el doble de diversión! Consiga sus entradas a $10 en las gradas y acompáñanos en una doble jornada especial para celebrar a los increíbles aficionados que hicieron de la temporada 2026 una experiencia inolvidable.
- Llegue temprano para una sesión de autógrafos con todo el equipo de 4:00 p. m. a 4:30 p. m. Las puertas principales se abrirán a las 4:00 p. m., seguidas de las puertas del jardín izquierdo y del jardín central a las 4:30 p. m.
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- Aproveche las imperdibles ofertas de fin de temporada durante la venta de artículos «Clean Out the Closet» de los Knights, que incluye artículos especiales y oficiales del equipo, hasta agotar existencias.
- ¡Disfrute del entretenimiento en vivo previo al partido a cargo de Greazy Keyz y participa en una última sesión de lanzamiento en el campo antes de prepararte para dos partidos de béisbol de los Knights!
- Tras el último out de la temporada local de 2026, quédense para el mayor espectáculo de fuegos artificiales hasta la fecha: ¡Un espectáculo GIGANTE con el DOBLE de tamaño y el doble de diversión que un espectáculo de fuegos artificiales tradicional en el Truist Field!
Con información de Charlotte Knights