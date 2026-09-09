Prevención del Suicidio: CDC llama a fortalecer lazos

Atlanta.- En el marco del Día de la Prevención del Suicidio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un llamado a crear entornos saludables y fortalecer los lazos comunitarios, destacando que el suicidio es prevenible si se actúa antes de que la persona experimente una crisis aguda.

La agencia subrayó en su portal web que acciones pequeñas, como integrarse a un grupo de caminatas o compartir con un vecino, son fundamentales para reducir el aislamiento social y actuar como un escudo protector contra la ideación suicida.

De la misma manera, las autoridades sanitarias detallaron que factores como el historial de depresión, problemas financieros, falta de acceso a atención médica y el acoso (bullying) aumentan el riesgo, aunque enfatizaron que estas experiencias no determinan el fatal desenlace.

Feeling connected to others helps protect against suicide. Connection can start small: a volunteer day, a walking group, an invitation to a neighbor. Learn more about how communities can help prevent suicide: https://t.co/9gTk3fM6dm pic.twitter.com/hsYT8bIfFQ — CDC (@CDCgov) September 9, 2026

Aprender a identificar las señales de advertencia

Por otro lado, indicaron que para contrarrestar estas vulnerabilidades, los CDC hicieron un llamado especial a los padres y cuidadores, recomendando encarecidamente el almacenamiento seguro de armas de fuego y medicamentos recetados bajo llave para bloquear el acceso a medios letales, un paso crítico en la prevención.

Ver más: EE.UU. advierte sobre brote de enfermedades gastrointestinales en Cuba

En este sentido, el organismo recordó que la prevención es un esfuerzo colectivo donde cada persona cuenta. Los CDC instaron a la población a aprender a identificar señales de advertencia, tales como expresiones de desesperanza, sentimientos de ser una carga o el aumento del consumo de alcohol y drogas.

Asimismo, recalcaron que cualquier persona en riesgo o sus familiares pueden conectarse de inmediato a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis 988, un recurso gratuito y confidencial disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Por último, para reforzar la acción a nivel institucional, los CDC respaldan programas basados en evidencia como QPR (Cuestionar, Persuadir, Referir) y SOS (Señales de Suicidio). Estas iniciativas buscan capacitar a escuelas, empresas y ciudadanos comunes para que aprendan a intervenir de manera segura, reduciendo el estigma y facilitando la derivación oportuna a servicios profesionales de salud mental.

Vídeo: Temporada de TormentasPlan familiar de Emergencia