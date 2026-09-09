Patrulla Fronteriza salva a migrante de morir ahogado en Río Grande

Laredo.- Agentes de la Unidad Marina de la Patrulla Fronteriza rescataron a un hombre de morir ahogado en las peligrosas aguas del Río Grande tras ser avistado hundiéndose repetidamente mientras intentaba cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.

En un comunicado de CBP explicaron que el operativo de emergencia culminó además con la detención de seis inmigrantes indocumentados, quienes fueron procesados de acuerdo con las normativas vigentes.

Detallaron que la rápida intervención se activó cuando los oficiales observaron al individuo sumergirse por varios segundos sin lograr mantenerse a flote por sus propios medios.

🌊😰 Quiso cruzar el Río Bravo, pero terminó atrapado en el fango y pidiendo ayuda. El hombre quedó atorado en la zona entre Chihuahua, Texas y Nuevo México 🚨 Sus gritos alertaron a agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes lo encontraron y detuvieron. El migrante quedó bajo… pic.twitter.com/hsw0Ei5A38 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 9, 2026

Instan a los migrantes a no arriesgar su vida

Al respecto, el jefe de patrulla del sector de Laredo, Desi De Leon, enfatizó que «este rescate es un recordatorio de lo peligroso que puede ser el Río Grande», destacando que los agentes tienen el deber de asegurar la frontera, pero también la responsabilidad ineludible de proteger la vida humana.

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Las autoridades reiteraron que las organizaciones criminales transnacionales engañan a las personas vulnerables minimizando los graves riesgos del cruce para lucrarse con su desesperación.

Por último, bajo las directrices de la actual administración, la Patrulla Fronteriza instó a los migrantes a no arriesgar sus vidas, advirtiendo que las fuertes corrientes y los cambios abruptos de profundidad pueden ser letales en cuestión de segundos.

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