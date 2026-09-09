Iredell, NC.- Una parada de tráfico realizada en el condado Iredell, Carolina del Norte, terminó con la detención de un hombre que, según informaron las autoridades el martes 8 de septiembre de 2026, transportaba diferentes sustancias controladas y tenía la licencia de conducir revocada.

El incidente ocurrió el 3 de septiembre cuando el agente J. Raper, integrante del equipo ACE de la Oficina del Sheriff del condado Iredell, detuvo un vehículo en Harmony Highway, cerca de Tomlin Road.

Durante la intervención, el agente verificó la situación del conductor, identificado como Randy Eugene Pack, de 45 años, y confirmó que conducía con la licencia revocada.

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La investigación continuó dentro del vehículo, donde Raper encontró marihuana. Posteriormente, el agente registró a Pack y sus prendas de vestir, procedimiento que permitió localizar otras sustancias, entre ellas alprazolam y metanfetamina.

Después del hallazgo de los estupefacientes, Pack abandonó el vehículo y emprendió la huida a pie. El agente Raper inició una persecución y logró alcanzarlo y detenerlo a poca distancia del lugar donde comenzó la intervención.

Las autoridades trasladaron a Pack al Centro de Detención del condado Iredell, donde enfrenta ocho cargos relacionados con drogas, la conducción y su comportamiento durante el procedimiento.

Entre las acusaciones figura un delito grave por posesión de metanfetamina, además de otro delito grave por mantener un vehículo para el uso de sustancias controladas.

La lista también incluye cargos menores por posesión de marihuana, posesión de una sustancia controlada de Lista IV (Schedule IV), posesión de parafernalia de drogas y posesión de parafernalia destinada al consumo de marihuana.

A estos cargos se suman una acusación por resistencia, demora u obstrucción a un agente del orden público y otra por conducir con la licencia revocada.

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Tras la detención, el magistrado Thompson determinó que Pack no tendría derecho a fianza por los cargos que enfrenta, por lo que permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso ocurrido el 3 de septiembre de 2026 se suma a las actuaciones de las autoridades del condado Iredell contra conductores que infringen las normas de tránsito y, durante las investigaciones correspondientes, enfrentan además acusaciones relacionadas con la posesión de sustancias controladas.

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