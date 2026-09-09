Opción Fin de Semana: Festivales de arte en Otoño

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay varios festivales de otoño que puede disfrutar en familia. A continuación les contamos los detalles:
Festival griego de Yiasou
¡El Festival Griego de Yiasou regresa en 2026! Este festival es uno de los eventos más esperados del año en Charlotte.
Tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026:
- Viernes: De 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Sábado: De 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Domingo: De 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
El festival se celebra en la Catedral Ortodoxa Griega de la Santísima Trinidad, 600 East Boulevard, Charlotte, Carolina del Norte.
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La entrada cuesta 5 dólares, y los niños menores de 12 años entran gratis.
El festival incluye:
- Auténtica comida griega
- Entretenimiento
- Música
- Baile
- Parque infantil con atracciones, pintacaras y mucho más.
- Visitas guiadas a la catedral
- recreaciones en vivo
- Más
La página de Facebook del festival también es un buen lugar para estar al día de las novedades.
Festival de Arte de Otoño del Centro de Davidson, 12 de septiembre
El Festival de Arte de Otoño del centro de Davidson regresa el sábado 12 de septiembre de 2026, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Esta velada estará repleta de arte, comida y música.
El festival se celebra en el centro de Davidson, Carolina del Norte, y la entrada es gratuita.
Disfruta del trabajo de más de 50 artistas locales y compra regalos hechos a mano.
The Chain, una banda tributo a Fleetwood Mac, actuará en Town Green, 119 S Main Street, a las 6:00 p.m.