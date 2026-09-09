Charlotte, NC.- El miércoles 9 de septiembre, aproximadamente a las 12:23 a. m., el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) recibió una llamada de servicio sobre un vehículo sospechoso en la cuadra 1200 Enderly Road en Metro Division.

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La persona que llamó indicó que había dos sospechosos en un vehículo involucrado en presunta actividad delictiva. Posteriormente se determinó que el automóvil había sido reportado como robado recientemente.

Un agente llegó al lugar aproximadamente a las 12:28 a. m. La información preliminar indica que el agente se encontró con el sospechoso. Este sacó un arma de fuego y disparó en dirección al agente, hiriéndolo. El sospechoso huyó del lugar.

El oficial no disparó su arma reglamentaria contra el sospechoso y fue herido. Lo transladaron a un hospital local para recibir tratamiento médico y actualmente se encuentra en condición estable.

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Representantes del Comando de Operaciones y de la Unidad de Homicidios del CMPD acudieron al lugar de los hechos. El equipo de Investigación de la Escena del Crimen del CMPD se presentó para procesar la escena y recolectar evidencia física.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) es el organismo principal que investiga este caso.

Como es procedimiento habitual en cualquier tiroteo en el que participe un agente de policía, la Oficina de Asuntos Internos del CMPD llevará a cabo una investigación separada pero paralela.

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La investigación de este caso está en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260909-0023-02

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