Identifican a los cinco trabajadores hispanos fallecidos por avión en Miami

Miami.- Autoridades de Miami-Dade revelaron la identidad de los cinco trabajadores hispanos que perdieron la vida el domingo 6 de septiembre al ser embestidos por un avión de carga de Amazon que se salió de la pista.

Tras notificar a sus familias, la sheriff Rosie Cordero-Stutz confirmó en rueda de prensa que los fallecidos son Rolando Alemán León (55), Yoel Rodríguez Naranjo (53), Julio C. Pineda (75), Carlos Acosta Fajardo (53) y Javierquis Reyes Quevedo (47), todos empleados de la contratista Professional Ocean Service Corp.

Explicó que el devastador impacto contra la minivan en la que se trasladaban dejó además a tres personas hospitalizadas, incluyendo a dos sobrevivientes en estado crítico: Eugenio Corredor, de 79 años, y Ridoel Averhoff Díaz, de 32.

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Asimismo, señaló que los dos pilotos al mando de la aeronave fueron atendidos por los servicios médicos y ya recibieron el alta, mientras las familias de las víctimas reciben apoyo de capellanes y abogados en el Centro de Reunificación Familiar.

Today, @Sheriff_Rosie provided an update following the fatal cargo airplane crash near Miami International Airport. During the briefing, @Sheriff_Rosie identified the five individuals who tragically lost their lives, following notification of their next of kin, and provided an… pic.twitter.com/baolrwFeEP — Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) September 8, 2026

Iniciaron las investigaciones

Por otro lado, en cuanto a las responsabilidades legales, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade asumió la investigación exclusiva de los homicidios, y advirtió que aún es «demasiado pronto» para descartar cargos penales contra los pilotos.

Simultáneamente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera las pesquisas aeronáuticas, enfocándose en descubrir por qué la tripulación no abortó la maniobra si el avión tocó tierra más allá de los primeros 914 metros reglamentarios de la pista.

Por último, se conoció a través de diversos medios de comunicación que el desastre sigue afectando la logística de la ciudad, ya que la avenida 67 del Noroeste permanece cerrada al tránsito y el Aeropuerto Internacional de Miami continúa reportando cancelaciones y demoras.

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