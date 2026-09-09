ICE rompe récord histórico con más de 50.000 arrestos en agosto

Washington.- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró un nuevo récord histórico al arrestar a 50.925 inmigrantes indocumentados durante el mes de agosto.

En un comunicado del DHS, señaló que esta cifra sin precedentes, revelada durante una gira de trabajo del funcionario por Ohio, supera la marca previa de 50.208 detenciones registrada en julio, marcando el segundo mes consecutivo con más de 50.000 arrestos a nivel nacional.

Durante su visita, Mullin encabezó una mesa redonda estratégica con líderes de ICE y la Oficina del Sheriff del Condado Warren, con el objetivo de reforzar la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales.

El titular del DHS enfatizó que los acuerdos 287(g) son una herramienta fundamental para mantener seguras a las comunidades, atribuyendo el éxito de estas operaciones conjuntas a la reducción de los índices de criminalidad bajo la administración Trump.

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Mullin supervisó operaciones tácticas en la frontera

Por otro lado, la agenda de seguridad también incluyó la supervisión de operaciones tácticas en instalaciones fronterizas y marítimas clave. El secretario inspeccionó la estación de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Port Clinton y la base de la Guardia Costera en Marblehead, donde presenció demostraciones de interdicción marítima y unidades caninas.

En este sentido, las autoridades destacaron que el despliegue en el área de Toledo-Sandusky es crítico para blindar el lago Erie y las principales rutas interestatales contra actividades ilícitas.

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