Héroes de Artemis II asumen rol de eméritos en la NASA

Houston.- Los reconocidos astronautas de la NASA Victor Glover y Reid Wiseman transicionarán este mes de septiembre al estatus de eméritos en el Centro Espacial Johnson.

En un comunicado de la NASA indicó que tras hacer historia a principios de este año en la emblemática misión Artemis II, ambos expertos donarán su tiempo para capacitar y guiar a la actual fuerza laboral de la agencia, manteniendo su invaluable talento técnico en un rol de consultoría especializada y mentoría.

Sus conocimientos serán un factor para las próximas misiones

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó el compromiso de ambos tripulantes, recordando que Wiseman comandó la misión Artemis II, mientras que Glover aportó su vasta experiencia como aviador naval y piloto de la nave.

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Isaacman subrayó que juntos ayudaron a devolver a Estados Unidos al entorno lunar, y agradeció profundamente que continúen compartiendo sus conocimientos con ingenieros y controladores de vuelo de cara a la misión Artemis III, programada para 2027.

Por otro lado, la NASA destacó que durante su histórico viaje de 10 días, Glover y Wiseman se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar en más de 50 años a bordo de la cápsula Orion, amerizando con éxito el pasado 10 de abril.

En este sentido, indicaron que ahora, la transferencia de su conocimiento operativo será un factor crítico para el éxito de las próximas misiones, sentando las bases necesarias para el regreso de los astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna previsto para la misión Artemis IV en 2028.

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