EE.UU. y Colombia sellan alianza contra el narcoterrorismo

Barranquilla.- En un encuentro de alto nivel que consolida la histórica alianza bilateral, el presidente Abelardo De La Espriella recibió al secretario de Estado, Marco Rubio, para definir una agenda conjunta de seguridad y desarrollo.

El Departamento de Estado en un comunicado destacó que la cumbre ratificó el compromiso de la administración de Donald Trump con la región, enfocándose en combatir frontalmente el narcoterrorismo y frenar la inmigración ilegal mediante un control fronterizo que sirva de modelo para el hemisferio.

Durante la jornada diplomática, Estados Unidos y Colombia firmaron memorandos de entendimiento (MOU) sobre minerales críticos y cooperación en energía nuclear civil, suscritos directamente con el canciller Omar Bula.

A productive day in Colombia, building on the enduring friendship between our two nations. Grateful for the warm hospitality shown throughout today's visit. pic.twitter.com/UoxYnFrfem — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 8, 2026

El secretario Rubio enfatizó que la inversión estadounidense ofrece una alternativa transparente y directa frente a las prácticas «depredadoras» de actores extrahemisféricos como China, buscando generar empleo formal e impulsar la infraestructura logística y energética del país a través del próximo Diálogo Bilateral de Prosperidad.

Productive meeting with President @ABDELAESPRIELLA in Barranquilla, where we discussed security cooperation, trade, and ending illegal immigration in our region. I also signed MOUs on critical minerals and civil nuclear cooperation with Colombian Foreign Minister Bula. It's a… pic.twitter.com/fudjht40fX — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 8, 2026

Colombia retoma el liderazgo internacional

Por otro lado, el presidente De La Espriella celebró los acuerdos alcanzados, asegurando que Colombia retoma su liderazgo internacional con «una diplomacia de resultados, no de discursos».

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Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio. Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca.… pic.twitter.com/EF2fGZGfq0 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

Por último, como muestra del firme respaldo de Washington a esta renovada asociación, Rubio destacó que el gobierno estadounidense entregó de inmediato más de 27 millones de dólares en asistencia de emergencia tras el devastador sismo del pasado 10 de agosto, reafirmando que ambas naciones trabajan codo a codo contra las redes criminales.

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