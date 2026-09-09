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EE.UU. y Colombia sellan alianza contra el narcoterrorismo

INTERNACIONALES
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EE.UU. y Colombia sellan alianza contra el narcoterrorismo
Foto: Cortesía X @SecRubio
Maria Gabriela Perez

Barranquilla.- En un encuentro de alto nivel que consolida la histórica alianza bilateral, el presidente Abelardo De La Espriella recibió al secretario de Estado, Marco Rubio, para definir una agenda conjunta de seguridad y desarrollo.

El Departamento de Estado en un comunicado destacó que la cumbre ratificó el compromiso de la administración de Donald Trump con la región, enfocándose en combatir frontalmente el narcoterrorismo y frenar la inmigración ilegal mediante un control fronterizo que sirva de modelo para el hemisferio.

Durante la jornada diplomática, Estados Unidos y Colombia firmaron memorandos de entendimiento (MOU) sobre minerales críticos y cooperación en energía nuclear civil, suscritos directamente con el canciller Omar Bula.

El secretario Rubio enfatizó que la inversión estadounidense ofrece una alternativa transparente y directa frente a las prácticas «depredadoras» de actores extrahemisféricos como China, buscando generar empleo formal e impulsar la infraestructura logística y energética del país a través del próximo Diálogo Bilateral de Prosperidad.

Colombia retoma el liderazgo internacional

Por otro lado, el presidente De La Espriella celebró los acuerdos alcanzados, asegurando que Colombia retoma su liderazgo internacional con «una diplomacia de resultados, no de discursos».

Ver más: Colombia levanta suspensión de permisos para el porte de armas

Por último, como muestra del firme respaldo de Washington a esta renovada asociación, Rubio destacó que el gobierno estadounidense entregó de inmediato más de 27 millones de dólares en asistencia de emergencia tras el devastador sismo del pasado 10 de agosto, reafirmando que ambas naciones trabajan codo a codo contra las redes criminales.

Vídeo: SB 153: ¿Qué falta por implementar en Carolina del Norte?

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