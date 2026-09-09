Detalles del Charlotte FC vs. CF Montreal

Con la suspensión de Ashley Westwood para el partido de este miércoles, será el turno de otro jugador en el mediocampo para el Charlotte Crown. Es probable que los aficionados vean a Brandt Bronico o Luca de la Torre unirse a Pep Biel y Djibril Diani en el once inicial, cada uno aportando su propio impacto en el partido. Si el alcalde del Charlotte entra en el equipo, aportaría una energía inigualable y una gran capacidad para presionar al rival, mientras que la habilidad de pase y la solidez de De la Torre podrían suplir las carencias de Westwood. Sea cual sea la decisión del entrenador, el Charlotte estará en buenas manos para el partido de mitad de semana.

Muro de ladrillos croata

¿Qué hizo el destacado portero de Charlotte, Kistijan Kahlina, para celebrar su noche de figura cabezona el pasado fin de semana? De la única manera que saben los porteros: manteniendo la portería a cero. Kahlina consiguió la quinta portería a cero de Charlotte en los últimos 10 partidos (dos fueron mantenidas por Tyler Miller), su quinta de la temporada 2026, con una gran actuación de cinco paradas contra el Dynamo. Sigue escalando posiciones en las estadísticas de la liga, ascendiendo al tercer puesto en atajadas con 93, con un porcentaje de paradas del 74,4%. Si Kahlina mantiene su nivel contra Montreal, que se encuentra entre los últimos en goles marcados este año, los tres puntos son alcanzables para The Crown.

Aprovecha el impulso

Las cosas le han ido de maravilla a The Crown desde que recuperó su mejor forma justo antes del parón mundialista. En los últimos 10 partidos de liga, Charlotte ha conseguido 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas, sumando 21 de los 30 puntos posibles en la clasificación. Esto contrasta con los primeros 13 partidos del CLTFC, donde The Crown solo obtuvo 15 puntos de 39 posibles con un balance de 4 victorias, 6 empates y 3 derrotas. El protagonista de este excelente momento es el centrocampista español Pep Biel, que ha participado en 10 goles (5 goles y 5 asistencias) en ocho de sus últimos 10 partidos de liga, mientras que el extremo Liel Abada ha contribuido con ocho goles en todas las competiciones desde su regreso del Mundial (4 goles y 4 asistencias). ¡Que siga la racha ganadora y que continúe sumando puntos!

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26 de septiembre para la Noche Por La Cultura