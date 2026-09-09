Conmemoraciones del 11-S en el área de Charlotte

Charlotte, NC.- Este año, 2026, se conmemora el 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al acercarse la fecha, hay varias maneras de recordar esa fecha en la región de Charlotte. Habrá varias ceremonias, así como ascensos a las escaleras.

Banderas del recuerdo en el parque Romare Bearden.

La Fundación FF Steven Coakley coloca una bandera estadounidense en el Parque Romare Bearden, ubicado en 300 Church Street, Charlotte, Carolina del Norte, por cada persona que falleció en los ataques del 11 de septiembre. En total, se colocarán 2977 banderas en el parque. El 11 de septiembre de 2026, se llevará a cabo una ceremonia a las 8:00 a. m.

Recorrido y ceremonia en memoria del 11-S en Mooresville