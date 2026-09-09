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Conmemoraciones del 11-S en el área de Charlotte

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Conmemoraciones del 11-S en el área de Charlotte
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Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Este año, 2026, se conmemora el 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al acercarse la fecha, hay varias maneras de recordar esa fecha en la región de Charlotte. Habrá varias ceremonias, así como ascensos a las escaleras.

Banderas del recuerdo en el parque Romare Bearden.

La Fundación FF Steven Coakley coloca una bandera estadounidense en el Parque Romare Bearden, ubicado en 300 Church Street, Charlotte, Carolina del Norte, por cada persona que falleció en los ataques del 11 de septiembre. En total, se colocarán 2977 banderas en el parque. El 11 de septiembre de 2026, se llevará a cabo una ceremonia a las 8:00 a. m.

Recorrido y ceremonia en memoria del 11-S en Mooresville

El municipio de Mooresville y el Club Mooresville-Lake Norman and Exchange organizan la Marcha Conmemorativa del 11-S el viernes 11 de septiembre de 2026. 

También podra comenzar en la cafetería Richard’s Coffee Shop, ubicada en 165 N Main Street, Mooresville, NC, a las 8:46 a. m., y finaliza en Liberty Park, donde se llevará a cabo una ceremonia.

Monumento en memoria del 11-S en el Campo de Honor de Huntersville

El pueblo de Huntersville recuerda a las víctimas con su Campo de Honor anual. El Campo de Honor es una formación de 200 banderas de los Estados Unidos ubicada en el Centro Municipal de Huntersville, 105 Gilead Road, Huntersville, Carolina del Norte.

La exposición estará disponible del 2 al 16 de septiembre de 2026 y la entrada es gratuita.

Ceremonia de conmemoración de la ciudad de Concord

La ciudad de Concord conmemora el 25 aniversario del 11 de septiembre con una ceremonia de recuerdo el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 8:30 de la mañana, en la estación de bomberos número 8, ubicada en 1485 Old Charlotte Road, Concord, Carolina del Norte.

Lee también: Trump honra a los héroes del 11 de Septiembre en el 24º Aniversario de los ataques

El jueves 11 de septiembre de 2025, la ciudad de Cornelius celebrará su conmemoración anual en el Monumento Nunca Olvidar | 11-S en la Estación de Bomberos Cornelius-Lemley n.° 1, 19729 South Main Street, Cornelius, NC. Tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026, a partir de las 8:00 a. m.

Además el monumento Cornelius Never Forget | 9/11, que incluye un trozo de acero del World Trade Center, rinde homenaje a los socorristas, ciudadanos y personal militar afectados por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, y educa a las futuras generaciones sobre los acontecimientos que rodearon este día en la historia de la nación.

Día del patriota en Waxhaw

El municipio de Waxhaw celebrará una ceremonia el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 8:00 a. m. en el Muro de Honor Militar, ubicado en 105 E North Main Street, Waxhaw, Carolina del Norte. Para más información, haga clic aquí.

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Subida de escaleras en memoria del 11-S en Charlotte

La subida de escaleras en memoria del 11-S de Charlotte de 2026 tendrá lugar el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Bank of America Corporate Center, 100 N Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte, a las 8:00 h. Siga el enlace anterior para obtener información sobre cómo participar.

Ascenso en homenaje al 11-S en el circuito Charlotte Motor Speedway

Finalmente realizarán la carrera benéfica Tribute Climb del 11-S tendrá lugar en el Charlotte Motor Speedway el sábado 12 de septiembre de 2062 a las 7:30 de la mañana. Infórmese sobre este evento para recaudar fondos aquí.

Video: Hace 23 años, el mundo cambió para siempre con los trágicos ataques terroristas del 09/11

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