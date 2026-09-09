Charlotte, NC.- La comunidad mexicana y latina de Charlotte se prepara para celebrar las Fiestas Patrias con una jornada gratuita que combinará historia, cultura y deporte, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México.

El encuentro tendrá lugar el domingo 13 de septiembre de 2026, a partir de las 4:00 p.m., en el Centro Comunitario Aldersgate, ubicado en 5338 Nations Ford Road, Charlotte, NC 28217. La actividad llega a su duodécima edición y cuenta con la participación de organizaciones comunitarias, empresas y medios de comunicación de la ciudad.

La Independencia de México constituye uno de los procesos políticos y militares más importantes de la historia de América Latina. El movimiento comenzó el 16 de septiembre de 1810 y culminó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante ingresó a la Ciudad de México.

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Diversos factores impulsaron aquel proceso. La desigualdad social marcó la estructura del Virreinato de Nueva España, mientras los criollos, indígenas y mestizos enfrentaban limitaciones frente a los españoles peninsulares. La invasión napoleónica a España en 1808 también provocó una crisis política que debilitó la autoridad colonial.

Las ideas de la Ilustración y el ejemplo de la independencia estadounidense aportaron además nuevas referencias políticas para los grupos que buscaban transformar el sistema.

La lucha atravesó varias etapas. Miguel Hidalgo inició el movimiento con el Grito de Dolores en 1810. Después, José María Morelos y Pavón asumió un papel central en la organización insurgente y presentó los Sentimientos de la Nación en 1813.

Tras la muerte de Morelos en 1815, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvieron la resistencia durante varios años. Finalmente, el Plan de Iguala permitió la alianza entre antiguos insurgentes y sectores realistas, un proceso que condujo a la consumación de la independencia en 1821.

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La celebración de Charlotte incorporará también una figura destacada del deporte mexicano: Hugo Sánchez Márquez, exfutbolista y entrenador considerado uno de los principales jugadores mexicanos del siglo XX. Sánchez alcanzó reconocimiento internacional durante su etapa con el Real Madrid, donde ganó numerosos títulos y consiguió cuatro Trofeos Pichichi como máximo goleador de la Liga española, además de una Bota de Oro.

El evento cuenta con el respaldo de la Ciudad de Charlotte y diversas organizaciones y empresas de la comunidad hispana, entre ellas Reporte Hispano, El Ideal, Compare Foods, Telemundo Charlotte, Prospera, Hispanic Federation y Foundation for the Carolinas.

La jornada tendrá entrada gratuita y ofrecerá un espacio para que las familias celebren las tradiciones mexicanas y conozcan más sobre el proceso histórico que condujo a la independencia del país.

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