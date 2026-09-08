William Pacho hace historia al ser nominado al Balón de Oro 2026

París.- La revista France Football reveló la lista oficial de candidatos para el prestigioso galardón de este año, donde destaca la nominación del defensor William Pacho entre los 30 aspirantes al Balón de Oro Masculino 2026.

En el portal web se conoció que con este reconocimiento, Pacho se convierte en apenas el segundo jugador ecuatoriano en la historia en ser nominado, rompiendo una sequía de 20 años desde la inclusión de Édison Méndez en 2006.

De la misma manera, indicaron que la nominación del zaguero de 24 años es el resultado de una temporada histórica consolidándose en la defensa del Paris Saint-Germain (PSG) y de la selección nacional de Ecuador.

Se medirá con figuras destacadas del fútbol

Acotaron, además, que su rendimiento en el campo destacó por su calma bajo presión y una excepcional tasa de éxito en sus pases en la liga, cualidades que lo catapultaron como uno de los defensores más eficientes de la élite europea.

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En la contienda por el máximo galardón individual del fútbol, el ecuatoriano se medirá frente a estrellas globales como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham y Lamine Yamal.

Por último, es de mencionar, que la 70ª ceremonia de premiación del Balón de Oro se celebrará el próximo 26 de octubre de 2026 en la ciudad de Londres, evento donde se coronará al sucesor en el trono del fútbol mundial.

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