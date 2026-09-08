Trump rinde tributo a los héroes del 11-S en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump encabezó el martes 8 de septiembre una ceremonia oficial en la Casa Blanca para rendir tributo a los héroes y víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Durante su discurso conmemorativo, el mandatario destacó la valentía y el heroísmo de los equipos de primera respuesta, afirmando que «Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ningún terror puede destruir».
"America is blessed with a strength no fire can consume, no evil can conquer, and no terror can destroy."
President Trump delivers remarks at the White House to honor those we lost on September 11, 2001. ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/fxU7VrNCfO
— The White House (@WhiteHouse) September 8, 2026
Ver más: EE.UU. impone nuevas sanciones a la élite cubana e incluye al nieto de Raúl Castro
Entregó Medalla Presidencial
De la misma manera, como parte central del solemne acto, el presidente otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, un joven de 24 años recordado históricamente como el «Hombre del pañuelo rojo».
President Donald J. Trump posthumously awards the Presidential Medal of Freedom to Welles Crowther, the 24-year-old “Man in the Red Bandana” who heroically gave his own life to save as many as 18 others in the South Tower on 9/11. Accepted by his mother Alison & sister Paige.❤️ pic.twitter.com/Tndxm9zUqi
— The White House (@WhiteHouse) September 8, 2026
Es de mencionar, que durante la tragedia en el World Trade Center, Crowther entregó heroicamente su propia vida para salvar a 18 personas atrapadas en la Torre Sur; el máximo galardón civil fue recibido en la ceremonia por su madre, Alison, y su hermana, Paige.
On 9/11, nearly 3,000 precious souls were stolen from us, killed by evil terrorists.
Years later, we gather on another Tuesday morning in September to reaffirm the sacred vow we made a quarter of a century ago: WE WILL NEVER FORGET. pic.twitter.com/bwVVIxAm7J
— The White House (@WhiteHouse) September 8, 2026
Asimismo, Trump informó que el gobierno estadounidense anunció que la Guardia Costera de los EE. UU. (USCG) pondrá en servicio un nuevo buque de respuesta rápida en memoria de Jeffrey Palazzo.
.@POTUS posthumously awards the Presidential Medal of Freedom to hero Welles Crowther — accepted by his mother, Alison, and his sister, Paige ❤️🇺🇸 https://t.co/GZASjWW83T pic.twitter.com/NEoAbJ5eK8
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 8, 2026
Es de mencionar, que este homenaje busca honrar el legado de quien fuera bombero del FDNY y reservista militar, destacando que Palazzo fue uno de los 343 heroicos bomberos que perdieron la vida mientras respondían a los ataques terroristas en Nueva York.
Vídeo: “Mi apartamento es inhabitable”: residente de Charlotte denuncia falta de solución