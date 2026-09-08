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Trump rinde tributo a los héroes del 11-S en la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS
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Trump rinde tributo a los héroes del 11-S en la Casa Blanca
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump encabezó el martes 8 de septiembre una ceremonia oficial en la Casa Blanca para rendir tributo a los héroes y víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Durante su discurso conmemorativo, el mandatario destacó la valentía y el heroísmo de los equipos de primera respuesta, afirmando que «Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ningún terror puede destruir».

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Entregó Medalla Presidencial

De la misma manera, como parte central del solemne acto, el presidente otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, un joven de 24 años recordado históricamente como el «Hombre del pañuelo rojo».

Es de mencionar, que durante la tragedia en el World Trade Center, Crowther entregó heroicamente su propia vida para salvar a 18 personas atrapadas en la Torre Sur; el máximo galardón civil fue recibido en la ceremonia por su madre, Alison, y su hermana, Paige.

Asimismo, Trump informó que el gobierno estadounidense anunció que la Guardia Costera de los EE. UU. (USCG) pondrá en servicio un nuevo buque de respuesta rápida en memoria de Jeffrey Palazzo.

Es de mencionar, que este homenaje busca honrar el legado de quien fuera bombero del FDNY y reservista militar, destacando que Palazzo fue uno de los 343 heroicos bomberos que perdieron la vida mientras respondían a los ataques terroristas en Nueva York.

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Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
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