York, SC.- Una operación de rescate terminó en tragedia la noche del lunes 7 de septiembre, durante el feriado del Labor Day, luego de que una persona saltara desde una embarcación en Lake Wylie, en el condado York, Carolina del Sur, y desapareciera bajo el agua.

Las autoridades recibieron la alerta alrededor de las 7:40 p. m., cuando testigos informaron que la persona había saltado desde un bote cerca de Ebenezer Boat Landing y no había vuelto a salir a la superficie. La Oficina del Sheriff del Condado York coordinó la respuesta junto con varias agencias de emergencia.

Lee también: Niño de siete años muere por ahogamiento en un parque

Equipos de la Oficina del Sheriff del Condado York (YCSO), la Oficina de Gestión de Emergencias del condado, el Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur (SCDNR) y el Newport Fire Department acudieron al lugar para iniciar la búsqueda. Los equipos desplegaron recursos especializados para localizar a la persona en las aguas del lago.

Aproximadamente una hora después de recibir la llamada, los buzos encontraron a la persona. Alrededor de las 8:40 p. m., los equipos confirmaron la recuperación del cuerpo en el lago. Las autoridades no habían divulgado inicialmente la identidad de la víctima.

La Oficina del Médico Forense del Condado York y el SCDNR continuarán con las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron la muerte y completar la identificación oficial de la víctima.

El incidente ocurrió durante uno de los fines de semana con mayor actividad recreativa en los lagos y cuerpos de agua de la región. La presencia de numerosas embarcaciones y visitantes durante el feriado incrementa la atención de los organismos de emergencia sobre la seguridad acuática.

Lee también: Refuerzan alerta por corrientes de resaca durante semana de concientización

Según registros citados por medios locales, este caso representa el cuarto ahogamiento registrado en Lake Wylie durante la temporada de verano. La cifra vuelve a poner el foco en los riesgos asociados con las actividades acuáticas, especialmente durante los fines de semana festivos, cuando aumenta considerablemente la presencia de personas en el lago.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan determinar qué ocurrió antes y durante el salto desde la embarcación. Por ahora, los organismos involucrados no han informado públicamente otros detalles sobre la víctima ni sobre las circunstancias específicas del incidente.

Video: Mejor prevenidos