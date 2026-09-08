Prohíben drones en la Convención del RNC

Dallas.- Un contingente de seguridad compuesto por el Servicio Secreto, el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la TSA emitió una contundente advertencia recordando que los vuelos de drones estarán severamente restringidos durante la Convención de Medio Término del Comité Nacional Republicano (RNC), evento que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre, en Dallas.

En un comunicado explicaron que para garantizar el más alto nivel de protección, la Administración Federal de Aviación (FAA) estableció una Restricción Temporal de Vuelo (TFR) que prohíbe la operación de estos dispositivos en un radio de 3 millas y hasta una altitud de 400 pies sobre la sede de la convención.

De la misma manera, el Departamento de Seguridad Nacional recalcó que vulnerar este espacio aéreo es una acción tanto ilegal como peligrosa.

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Podrían enfrentar un año de prisión

Las autoridades advirtieron que los operadores que desafíen esta medida enfrentarán graves repercusiones legales. Las sanciones incluyen la confiscación inmediata del dron, la revocación de certificados de piloto y multas civiles de hasta 75.000 dólares.

Acotaron que a nivel penal, los infractores podrían enfrentar multas de 100.000 dólares y hasta un año en una prisión federal, agravadas si se comprueba la desactivación intencional de la Identificación Remota (Remote ID) del dispositivo.

Asimismo, explicaron que para neutralizar cualquier posible amenaza, el Servicio Federal de Alguaciles Aéreos (FAMS) y la Policía de Dallas desplegarán sistemas tecnológicos antidrones autorizados para detectar e interceptar operaciones no permitidas, sin importar si el equipo transmite su señal de identificación.

Por último, los cuerpos de seguridad instaron a la comunidad a reportar inmediatamente al 911 cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de los asistentes.

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