Raleigh, NC.- El nuevo pase Rail & Ride de NC By Train facilita a los pasajeros que viajan entre Raleigh y Charlotte la conexión con el transporte público en las paradas a lo largo de la ruta ferroviaria interurbana de pasajeros del estado. Ya sea que viajen para un partido, un festival, una reunión o una escapada de fin de semana, NC By Train y el pase Rail & Ride ayudan a los pasajeros a llegar más lejos, sin el estrés del tráfico ni del estacionamiento.

“Rail & Ride busca mejorar la experiencia y la conectividad de los pasajeros”, declaró Jason Orthner, director de la División Ferroviaria del Departamento de Transporte de Carolina del Norte. “Nos enorgullece colaborar con las agencias de transporte locales para brindar a nuestros pasajeros una experiencia de viaje más fluida y conectada de principio a fin”.

Con Rail & Ride, el viaje no termina en la estación. Los clientes pueden conectar con el transporte público local participante como parte de la compra de su billete de NC By Train, lo que facilita llegar a su destino sin necesidad de un vehículo.

“Una red de transporte verdaderamente multimodal se basa en conexiones lógicas entre los diferentes modos de transporte, y programas como ‘Rail & Ride’ garantizan que los pasajeros puedan llegar a sus destinos, ya sea en todo el estado o en su propia comunidad”, dijo Brennon Fuqua, director de la División de Movilidad Integrada del NCDOT.

El programa incluye acceso a los siguientes sistemas de transporte público participantes a lo largo del corredor NC By Train:

Los pasajeros pueden ingresar la información de su viaje en NCByTrain.org para recibir un código Rail & Ride por correo electrónico. Este código se puede canjear a través de las aplicaciones móviles de las agencias de transporte participantes para conexiones de autobús o tren ligero sin costo adicional.

El servicio de trenes NC By Train continúa experimentando un fuerte crecimiento en el número de pasajeros, transportando a cientos de miles anualmente y conectando las principales ciudades y destinos de Carolina del Norte con un servicio seguro y confiable. El nuevo programa Rail & Ride respalda los esfuerzos continuos del NCDOT para ampliar las opciones de transporte, mejorar la conectividad y ofrecer alternativas convenientes al uso del automóvil.

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Para consultar los horarios, planificar su viaje y comprar billetes de tren, visite NCByTrain.org .

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