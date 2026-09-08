México y EE.UU. lanzan operación «Águila Alta» en la frontera

Ciudad De México.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad regional, las Fuerzas Armadas de México y agencias de la ley de Estados Unidos iniciaron la operación binacional «Águila Alta», un despliegue táctico simultáneo en la franja fronteriza de Tijuana (Baja California) y San Diego (California) que se extenderá hasta el 21 de septiembre.

Así lo anunció un comunicado el gobierno de México, en el que indicó que el objetivo central de este operativo de inteligencia es detectar e inhabilitar drones de uso comercial empleados por grupos delincuenciales, los cuales son utilizados habitualmente para vigilar los movimientos de las autoridades y facilitar las operaciones ilícitas de tráfico de drogas y contrabando de personas a través de la frontera.

Las autoridades militares detallaron que la estrategia se dividió en dos fases operativas. Tras culminar una etapa inicial de coordinación y delimitación del terreno a principios de mes, actualmente las fuerzas de seguridad ejecutan la segunda fase mediante el despliegue fronterizo apoyados con equipos antidron fijos y móviles.

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Operación militar en la frontera

Por otro lado, el gobierno mexicano subrayó que estas acciones operan bajo un esquema de labores «espejo», asegurando que cada corporación actúa exclusivamente dentro de su propio territorio bajo principios de reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a la soberanía nacional.

Por último, acotaron que este despliegue táctico replica el modelo de una operación similar ejecutada exitosamente el pasado mes de marzo entre Ciudad Juárez y El Paso.

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