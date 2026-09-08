Investigan homicidio en la cuadra 3400 Marvin Rd

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 3400 Marvin Rd en la Providence Division.

El lunes 7 de septiembre, poco antes de las 10:00 p.m., los agentes respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 3400 Marvin Road. Al llegar, encontraron a un hombre con una aparente herida de bala. Los paramédicos lo declararon fallecido en el lugar.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también acudieron para prestar asistencia.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Moran es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260907214600.

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