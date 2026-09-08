Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte conmemoró el Día del 988 con la inauguración de la señalización de la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) en los estacionamientos del gobierno estatal en Raleigh. Estas iniciativas, en colaboración con el Departamento de Administración de Carolina del Norte, buscan dar a conocer la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis (988) y respaldar los esfuerzos generales de respuesta a crisis del NCDHHS.

Today is the 3rd annual 988 Day💙 This growing tradition raises awareness of the 988 Suicide & Crisis Lifeline and the continued need for mental health support. If you’re struggling – don’t wait to reach out. https://t.co/IT6wumwKBk

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La tercera celebración anual del… pic.twitter.com/Sa10Ntmvnb — NCDHHS (@ncdhhs) September 8, 2026

Este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) conmemoró el cuarto aniversario de la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio y las Crisis 988, lanzada en julio de 2022.

El 8 de septiembre de 2023, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (USHD) lanzó las videollamadas directas al 988 para usuarios que dominan el lenguaje de señas americano (ASL).

El Día 988, que se celebra anualmente el 8 de septiembre, tiene como objetivo crear conciencia y destacar el éxito de la Línea de Ayuda para el Suicidio y las Crisis 988, una red nacional con más de 200 centros de llamadas estatales y locales que brinda servicios de asesoramiento a personas que buscan ayuda con crisis relacionadas con el suicidio, la salud mental y el consumo de sustancias. El servicio ofrece apoyo específico a muchas poblaciones en riesgo, incluidos veteranos y jóvenes.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) también ha desarrollado un kit de herramientas para el Día 988 , con contenido para compartir en redes sociales, carteles y más, en torno al tema de 2026: «988 Razones: Tu razón es suficiente».

Desde su creación en Carolina del Norte, la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988 se ha convertido en una parte importante de los esfuerzos de respuesta a crisis del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), con un aumento en los contactos a medida que el servicio se da a conocer más ampliamente.

En los seis meses que terminaron el 31 de mayo de 2026, el 988 registró un promedio de 15.972 contactos (llamadas, chats y mensajes de texto) por mes. Esto representó un aumento del 10% con respecto a los seis meses anteriores y es más del doble de la cantidad de contactos que el 988 recibió en sus primeros 12 meses de funcionamiento. Para obtener datos adicionales en el estado sobre el 988, visite el Panel de Rendimiento del 988 de Carolina del Norte .

El servicio 988 de Carolina del Norte es operado por el REAL Crisis Center en Greenville, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar servicios de crisis inmediatos y continuos a cualquier persona que los necesite, sin compromiso y sin costo alguno.

Septiembre también es el Mes de la Concientización sobre la Prevención del Suicidio. Durante todo el mes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) promueve la concientización sobre la prevención del suicidio para recordar a todos la importancia de reconocer las señales de advertencia y cuidarnos unos a otros.

Video: Prevención del suicidio: recursos clave y señales de alerta