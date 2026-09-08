Colombia levanta suspensión de permisos para el porte de armas

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella anunció que firmó un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, argumentando que durante años se restringió este derecho a los ciudadanos respetuosos de la ley mientras los grupos ilegales se armaban sin control.

En un video publicado en sus redes sociales, explicó que para dimensionar la amenaza criminal en el país, el mandatario reveló que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública logró la incautación de 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estuvieron directamente relacionadas con la comisión de delitos.

Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar. Las cifras… pic.twitter.com/boYLZJhlAo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

Mantendrán controles y permisos estrictos

Además, detalló que cientos de estas armas, incluyendo 380 fusiles y 65 morteros, estaban vinculadas a organizaciones criminales como las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN.

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Por otro lado, ante posibles cuestionamientos, De La Espriella fue categórico al aclarar que el fin de esta suspensión no autoriza el porte indiscriminado de armamento, ya que el Estado mantendrá controles, requisitos y permisos estrictos.

En este sentido, enfatizó que el objetivo central de la nueva directriz, es brindar garantías legales al ciudadano de bien, mientras las autoridades concentran toda su fuerza legítima en perseguir, desarmar y destruir el poder de fuego de los criminales.

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