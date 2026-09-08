Charlotte, NC.- La Junta de Comisionados de Mecklenburg County aprobó por unanimidad una enmienda presupuestaria para financiar la fase 1 de la reapertura del Centro de Detención Norte del Condado Mecklenburg, conocido comúnmente como «The North», el martes 1 de septiembre de 2026.

Esta medida impulsará de inmediato el proceso de reapertura, ampliará la capacidad de detención, aliviará la presión sobre el personal y mejorará la capacidad de la Oficina del Sheriff para gestionar y atender de forma segura a las personas bajo custodia. Los fondos aprobados proporcionan a la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg el apoyo financiero necesario para comenzar a avanzar con la reapertura.

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“Por lo tanto, hay que contar la historia completa”, dijo el sheriff Garry L. McFadden. “La reapertura del Centro de Detención Norte y la adición de aproximadamente 200 camas es un avance y proporcionará cierto alivio inmediato, pero el alivio no es la solución definitiva. Trasladar a 200 internos del Centro Central al Norte no elimina nuestro problema de hacinamiento. Todavía podríamos tener a más de 200 personas en el Centro de Detención Central durmiendo en literas, incluyendo a los 80 o más internos que han sido sentenciados al Departamento de Corrección de Adultos, pero que no pueden ser trasladados debido a la capacidad de camas del estado, mientras nuestro personal de detención continúa trabajando bajo una importante presión operativa y de personal”.

El sheriff McFadden continuó: “Quiero que la Junta de Comisionados del Condado, los medios de comunicación y nuestra comunidad comprendan la situación completa. No podemos informar que se han habilitado 200 camas en el Centro de Detención Norte y permitir que esa cifra sugiera que el problema en el Centro de Detención Central se ha resuelto. Permítanme ser claro: no es así. Básicamente, hemos desvestido a un santo para vestir a otro, trasladando parte de la población y la presión de un centro a otro sin abordar la magnitud total del problema”.

“Los titulares pueden decir que el Centro de Detención Norte está reabriendo, pero la historia no puede terminar ahí. Deberían preguntarse: ¿Cuáles son las condiciones que aún persisten en el Centro Central? ¿Cuántas personas siguen durmiendo en literas compartidas? Pregúntense si tenemos suficientes oficiales de detención para atender de forma segura ambos centros, dado que la población sigue aumentando semanalmente. Esas respuestas son tan importantes como la reapertura del Centro de Detención Norte en sí”, dijo el sheriff McFadden.

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“La reapertura de North es muy necesaria e importante, y agradezco el apoyo del condado para que esto sea posible. Pero esto no puede convertirse en una oportunidad para declarar la victoria y seguir adelante sin abordar las crecientes necesidades e inquietudes. Debemos continuar abordando la dotación de personal, la capacidad, la financiación adicional y las necesidades a largo plazo de nuestros centros de detención».

Finalmente sentenció: «Como escuchamos de algunos comisionados, alojar a menores en el mismo centro de detención sigue siendo un tema delicado que genera mucha emoción y pasión, lo cual es comprensible. Pero nuestro personal debe sentir ese mismo compromiso y pasión para ayudarlos mientras atiende las necesidades de las personas que actualmente están bajo nuestra custodia. Los contribuyentes del condado Mecklenburg merecen conocer la historia completa porque pronto acudiremos a solicitar ayuda a medida que la población continúe creciendo”, agregó el sheriff McFadden.

Video: “Reabrir Jail North es responsabilidad del Estado”