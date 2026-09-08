Charlotte, NC.- CMPD avanza en la investigación sobre el asesinato de un hispano ocurrido durante el fin de semana de Labor Day en Uptown Charlotte. El lunes 7 de septiembre dieron a conocer que arrestaron en Carolina del Sur a un sospechoso relacionado a este caso, según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

El asesinato ocurrió el domingo 6 de septiembre poco antes de las 4:00 de la madrugada, cuando agentes respondieron a una llamada por un asalto con un arma mortal en la cuadra 700 de West Trade Street. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre con una herida de bala.

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Los servicios de emergencia confirmaron que la víctima murió en el sitio. Las autoridades identificaron posteriormente al fallecido como Manuel De Jesús Martínez, de 33 años.

Los detectives del CMPD iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar quién disparó contra Martinez. Como resultado de las pesquisas, identificaron a Tyrell Deshawn Valentine, de 36 años, como sospechoso y solicitaron órdenes de arresto en su contra.

La búsqueda llevó a las autoridades hasta Carolina del Sur. El lunes 7 de septiembre, agentes de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) y de la Oficina del Sheriff del Condado Union localizaron a Valentine y concretaron su arresto sin que se registraran incidentes durante el procedimiento.

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Tras conocer la detención, detectives del CMPD viajaron hasta Carolina del Sur para entrevistar al sospechoso como parte de la investigación. Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión qué ocurrió antes, durante y después del tiroteo.

Según el CMPD, Valentine enfrentará un proceso de extradición hacia el condado Mecklenburg durante las próximas semanas. Una vez que las autoridades de Carolina del Norte completen ese procedimiento, la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg asumirá su custodia.

El sospechoso enfrentará un cargo de asesinato cuando regrese al condado Mecklenburg, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

El caso permanece bajo investigación y el CMPD no ha divulgado detalles adicionales sobre el posible motivo del ataque ni sobre la relación entre la víctima y el sospechoso.

La investigación también busca determinar las circunstancias que rodearon el enfrentamiento ocurrido en West Trade Street y reunir todos los elementos necesarios para el proceso judicial.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que pueda aportar información relacionada con el tiroteo a comunicarse con los investigadores del CMPD. La identificación y arresto del sospechoso representan un avance en el caso, aunque la investigación continúa abierta mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente la muerte de Martinez.

Según trascendió Manuel Martínez era un oficial activo del Departamento de Policía de Greensboro que al momento del ataque, se encontraba fuera de servicio visitando Charlotte para asistir a un partido de fútbol y pasar el fin de semana festivo con amigos. Hipótesis apuntan a que el ataque se derivó de una disputa verbal espontánea dentro de un club nocturno.

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