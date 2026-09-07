Trump exalta a los trabajadores y propone nuevas tarifas a visas H-1B

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump emitió una proclama oficial para conmemorar el Día del Trabajo este 7 de septiembre, destacando la resiliencia, dedicación y el espíritu inquebrantable de la fuerza laboral estadounidense.

La Casa Blanca, en un comunicado, sostuvo que el primer mandatario aseguró que su administración está decidida a luchar por quienes han construido y sostenido las industrias más avanzadas del país a lo largo de generaciones.

El documento presidencial subraya las recientes medidas económicas impulsadas por su gobierno, resaltando que la promulgación de la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras hizo permanentes las reducciones fiscales y la deducción del 20% para pequeñas empresas.

Según Trump, estas acciones han fortalecido la economía, desatado la innovación y aumentado el salario neto de millones de familias en toda la nación.

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Anunció nuevas medidas para priorizar el talento local

En el ámbito comercial y migratorio, el presidente defendió la aplicación de aranceles protectores frente a la competencia extranjera y anunció una nueva política enfocada en priorizar el talento local. El gobierno propone implementar una nueva tarifa a las peticiones de visas H-1B para incentivar a las empresas a contratar y capacitar estadounidenses antes de buscar mano de obra en el extranjero, en medio de un panorama que, según el texto, ha sumado más de 900.000 nuevos empleos al mercado nacional.

En este sentido, la Casa Blanca hizo un llamado a todos los funcionarios públicos y ciudadanos a observar esta fecha con ceremonias y actividades que honren las contribuciones de los trabajadores.

«Nuestra nación está entrando en una nueva y audaz era de manufactura, innovación y prosperidad económica, impulsada por el poder del trabajador estadounidense», concluyó el mandatario en la resolución.

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