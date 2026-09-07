Todo listo en Barranquilla para la visita de Marco Rubio

Barranquilla.- El gobierno colombiano anunció que ultima los detalles en Barranquilla para recibir al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien sostendrá un encuentro de alto nivel este próximo martes con el presidente Abelardo De la Espriella y el canciller Omar Bula Escobar como parte de su gira regional.

En un comunicado de la Cancillería de Colombia, señaló que la cumbre bilateral busca marcar un nuevo capítulo en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre ambas naciones.

Al respecto, el ministro Bula destacó que el encuentro priorizará la diplomacia económica y comercial, con el objetivo de atraer inversión, abrir mercados e impulsar la tecnología para generar nuevas oportunidades empresariales y ciudadanas.

Colombia y Estados Unidos fortalecen su relación con la visita del Secretario de Estado Marco Rubiohttps://t.co/3BMeHPshvX pic.twitter.com/SiLx6QjrTX — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 7, 2026

Abordarán temas cruciales para ambos países

Por su parte, la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, subrayó los avances logrados en los marcos de seguridad y política cultural, confiando en que el continuo crecimiento de esta relación bilateral redundará directamente en el desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

En este sentido, señalaron que la sede de la Presidencia en la capital del Atlántico será el epicentro de estas mesas de trabajo. La agenda oficial, coordinada conjuntamente por la Cancillería, la Presidencia y el Departamento de Estado, abordará temas cruciales como el intercambio comercial, la seguridad regional y la lucha frontal contra el narcotráfico.

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