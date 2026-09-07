Jasmine Chola es coronada Miss Universe Nicaragua 2026 en Miami

Miami.- En una deslumbrante gala celebrada en el Hotel InterContinental at Doral Miami, Jasmine Chola fue coronada oficialmente como la nueva Miss Universe Nicaragua 2026.

En un comunicado de prensa, destacaron que la flamante soberana asumirá el reto de representar a la nación centroamericana en la histórica edición número 75 de Miss Universe, certamen que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Puerto Rico.

La nueva embajadora de la belleza nicaragüense tiene 27 años, es originaria de Kukra Hill, en el Caribe Sur, y actualmente reside en Estados Unidos. Con una imponente estatura de 1,80 metros y una sólida comunidad digital que supera los 400.000 seguidores, Chola cuenta con una destacada trayectoria como modelo profesional, acumulando amplia experiencia en importantes pasarelas, producciones fotográficas y campañas comerciales.

De la misma manera, señalaron que la velada de coronación, bajo la conducción del presentador Carlos Adyan y la reina venezolana Ileana Márquez, reunió a destacadas personalidades de la televisión y los certámenes, incluyendo a la actual Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig.

Ver más: J Balvin representa a la cultura latina en el Festival de Cine de Venecia

Contó con reconocidos diseñadores

Destacaron además, que el desfile de modas fue uno de los grandes atractivos de la noche, engalanado con piezas de alta costura de los reconocidos diseñadores Gianina Azar y Daniel Fábregas, culminando con la última pasarela de Itza Castillo antes de entregar su título.

La gala también destacó por su profunda conexión con las raíces del país centroamericano, ofreciendo una muestra cultural que incluyó música tradicional, la emblemática danza de El Güegüense y un emotivo homenaje a Sheynnis Palacios, la primera nicaragüense en ganar la corona universal.

En este sentido, indicaron que con el título asegurado, la nueva reina inicia oficialmente su preparación para proyectar la fortaleza, el talento y la riqueza cultural de la mujer nicaragüense ante el mundo.

Vídeo: Perú: Gobierno presenta proyecto con 66 solicitudes de facultades legislativas