DHS amplía acceso a residencia para hijos de empleados extranjeros

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva regla final provisional que permite a ciertos niños nacidos en Estados Unidos, hijos de empleados de gobiernos extranjeros que no son ciudadanos estadounidenses, registrarse como residentes permanentes legales.

En un comunicado se conoció que la medida enmienda las regulaciones existentes y amplía el alcance del beneficio, reemplazando el término exclusivo de «oficial diplomático extranjero» por el concepto más amplio de «empleado de gobierno extranjero».

Destacaron que bajo esta normativa, impulsada por la Orden Ejecutiva 14418, se incluye a diplomáticos acreditados, ciertos trabajadores de embajadas y personal de organizaciones internacionales, excluyendo expresamente a contratistas, empleados personales o nacionales de terceros países.

Actualizaron formularios

Por otro lado, señalaron que para hacer efectiva esta transición, el DHS actualizó formularios clave como el I-485 (Solicitud para Registrar Residencia) y el G-325R (Información Biográfica).

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Acotaron que estas modificaciones ajustan la terminología oficial y establecen los parámetros para los menores nacidos en el país que no adquieren la ciudadanía estadounidense al nacer y están sujetos a los requisitos de registro de extranjeros.

En este sentido, reiteraron que aunque la regla entró en vigor el 4 de septiembre de 2026, su aplicación inmediata enfrenta limitaciones en los tribunales.

Por último, las autoridades aclararon que el DHS no implementará la medida para quienes estén protegidos por la reciente orden judicial del caso Casa Inc. vs. Trump, y acatará el mandato preliminar a menos que el gobierno federal logre el levantamiento de dicha restricción.

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