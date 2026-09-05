Septiembre es el Mes Nacional de la Preparación en NC

Raleigh, NC.- Septiembre es el Mes Nacional de la Preparación, y el gobernador Josh Stein y los funcionarios de gestión de emergencias instan a los habitantes de Carolina del Norte a prepararse actualizando sus planes de emergencia y sus kits de suministros.

«No podemos predecir el próximo fenómeno meteorológico, pero sí podemos prepararnos», declaró el gobernador Josh Stein.

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Esto es lo que los habitantes de Carolina del Norte pueden hacer para mantenerse a salvo ellos mismos y sus familias en caso de un fenómeno meteorológico adverso:

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La iniciativa «Conoce tu zona» de Carolina del Norte ayuda a los residentes a comprender los procedimientos de evacuación en las zonas costeras vulnerables a huracanes y otros peligros. Para obtener más información sobre su zona de evacuación y cómo prepararse, visite KnowYourZone.nc.gov. .

Las inundaciones son uno de los desastres más difíciles de superar. La mayoría de las pólizas de seguro no cubren completamente los daños causados ​​por las inundaciones, lo que hace que el proceso de recuperación sea mucho más largo y complicado. Una de las mejores maneras de proteger su propiedad es contratando un seguro contra inundaciones a través del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP). El NFIP proporciona seguros contra inundaciones a propietarios, inquilinos y empresas.

“El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias trabaja en conjunto para planificar y entrenar con un enfoque integral ante todo tipo de riesgos. Sin embargo, todos tenemos un papel que desempeñar en nuestras comunidades, ya sea colaborando como voluntarios con organizaciones locales sin fines de lucro o grupos comunitarios, como un Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias, o simplemente estando pendientes de nuestros vecinos y familiares, especialmente de los residentes más vulnerables, como los ancianos o aquellos con necesidades de apoyo adicionales”, declaró Will Ray, Director de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte.

Existen Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT). Existen programas en todo el estado que desempeñan un papel fundamental en la resiliencia comunitaria, brindando apoyo tras un desastre y contribuyendo a los esfuerzos de preparación y respuesta. Se trata de equipos de voluntarios que ofrecen capacitación y representan excelentes oportunidades para quienes desean servir a su comunidad.

También puedes visitar Volunteer NC y las Organizaciones Voluntarias de Carolina del Norte Activas en Desastres Para saber cómo puedes ayudar.

El Mes Nacional de la Preparación, patrocinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), anima a todos los estadounidenses a prepararse para diversos tipos de emergencias. Para obtener recursos sobre la preparación familiar ante desastres, visite ReadyNC.gov., que ofrece información sobre el tráfico, los cortes de energía y los refugios.

Manténgase informado y preparado siguiendo a @NCEmergency en Twitter y Facebook durante todo el mes de septiembre para obtener consejos diarios sobre preparación.

Haga clic aquí para escuchar al gobernador Stein hablar sobre cómo los habitantes de Carolina del Norte pueden prepararse para cuando ocurra el próximo desastre.

Video: Tú kit de emergencia