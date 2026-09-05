La mayoría de los problemas relacionados con el calor se producen por una sobreexposición al calor o por un ejercicio excesivo para su edad y condición física. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso son más propensos a sufrir los efectos del calor extremo.

Entre las condiciones que pueden provocar enfermedades relacionadas con el calor se incluyen la ausencia de viento y la mala calidad del aire. Las personas que viven en ciudades pueden correr mayor riesgo ante los efectos de una ola de calor prolongada que quienes viven en zonas rurales. El asfalto y el hormigón retienen el calor durante más tiempo y lo liberan lentamente por la noche. Esto puede provocar un aumento de las temperaturas nocturnas en las ciudades, fenómeno conocido como el «efecto isla de calor urbana».

Una ola de calor es un período prolongado de calor extremo. Suele ir acompañada de alta humedad. Estas condiciones pueden ser peligrosas e incluso mortales para quienes no toman las precauciones necesarias para protegerse.

Formas de prepararse para largos periodos de calor:

Debe preparar un kit de emergencia y un plan de comunicación familiar .

Instale los aires acondicionados de ventana ajustándolos bien; aíslelos si es necesario.

Compruebe que los conductos del aire acondicionado estén bien aislados.

Coloca reflectores de ventana temporales entre las ventanas y las cortinas, como por ejemplo cartón cubierto con papel de aluminio, para reflejar el calor hacia el exterior.

Selle las puertas y los umbrales con burletes para mantener el aire fresco dentro.

Cubra las ventanas que reciben sol por la mañana o por la tarde con cortinas, estores, toldos o persianas. Los toldos o persianas exteriores pueden reducir el calor que entra en una casa hasta en un 80 por ciento.

Mantenga las contraventanas cerradas todo el año.

Escuche los pronósticos meteorológicos locales. Mantente alerta ante los próximos cambios de temperatura.

Conozca a las personas mayores, jóvenes, enfermas o con sobrepeso de tu vecindario. Son más propensas a sufrir daños por el calor excesivo y podrían necesitar ayuda.

Las personas que viven en las ciudades pueden correr mayor riesgo debido a los largos períodos de calor que las que viven en zonas rurales.

Reciba capacitación en primeros auxilios para aprender a tratar emergencias relacionadas con el calor.

Conozca los términos

Aprenda el significado de estas palabras para que puedas conocer los peligros del calor extremo.

Ola de calor: Período prolongado de calor excesivo, a menudo acompañado de humedad excesiva.

Índice de calor: Un número en grados Fahrenheit (F) que indica la sensación térmica al sumar la humedad relativa a la temperatura del aire. Estar a pleno sol puede elevar el índice de calor en 15 grados.

Calambres por calor: dolores y espasmos musculares causados ​​por realizar actividades extenuantes. Los calambres por calor no son lo peor. Suelen ser la primera señal de que el cuerpo está teniendo problemas con el calor.

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Agotamiento por calor: Suele ocurrir cuando las personas realizan ejercicio intenso o trabajan en un lugar cálido y húmedo donde pierden líquidos corporales a través de la sudoración excesiva. El aumento del flujo sanguíneo hacia la piel provoca una disminución del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales, lo que causa una especie de shock leve. Si no se trata, los problemas de la persona empeorarán. La temperatura corporal seguirá aumentando y la víctima puede sufrir un golpe de calor.

Golpe de calor: una afección potencialmente mortal. El sistema de regulación de la temperatura corporal, que utiliza la sudoración para enfriar el cuerpo, deja de funcionar. La temperatura corporal puede elevarse tanto que puede causar daño cerebral e incluso la muerte si el cuerpo no se enfría rápidamente.

Golpe de calor – Otra forma de decir insolación.

Alerta por calor excesivo: existe una alta probabilidad de que un evento de calor excesivo cumpla o supere los criterios de alerta por calor excesivo locales en las próximas 24 a 72 horas.

Alerta por calor excesivo: se prevé que los valores del índice de calor alcancen o superen los criterios de alerta definidos localmente durante al menos dos días (temperaturas máximas diurnas = 105-110° Fahrenheit).

Aviso por calor: se prevé que los valores del índice de calor cumplan con los criterios de aviso definidos localmente durante uno o dos días (temperaturas máximas diurnas = 100-105° Fahrenheit).

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