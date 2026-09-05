Burke, NC.- Con la llegada del fin de semana del Día del Trabajo, las autoridades de Burke County, Carolina del Norte, instan a la comunidad a reforzar las medidas de seguridad en las carreteras. El sheriff Hinceman advirtió que el incremento del tráfico durante el feriado puede elevar el riesgo de accidentes y recordó que cada conductor puede contribuir a prevenir situaciones peligrosas.

Hinceman señaló que la atención constante representa una de las principales herramientas para reducir los incidentes viales. Mantener la mirada sobre el entorno permite anticipar las maniobras de otros conductores y reaccionar con mayor rapidez ante cambios inesperados en la carretera.

Antes de iniciar un viaje, el sheriff recomendó revisar que los asientos de seguridad infantil permanezcan correctamente instalados y sujetos al vehículo. También recordó que todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad, una medida obligatoria por ley y fundamental para reducir las consecuencias de un accidente.

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Durante la conducción, las autoridades aconsejan explorar de manera continua la carretera, alternando la atención entre lo que ocurre delante y detrás del vehículo. Las condiciones del tránsito pueden cambiar en cuestión de segundos, por lo que los conductores necesitan mantenerse atentos en todo momento.

La señalización también ocupa un lugar importante entre las recomendaciones. Los conductores deben utilizar las luces de giro, los frenos y los faros para comunicar sus intenciones con anticipación y facilitar que los demás usuarios de la vía comprendan sus movimientos.

El sheriff Hinceman pidió además respetar los límites de velocidad. Conducir a una velocidad superior a la permitida reduce el tiempo disponible para reaccionar y puede aumentar la gravedad de una colisión.

El cansancio representa otro riesgo durante los viajes largos. Por ello, Hinceman recomendó evitar conducir cuando aparezcan señales de sueño y realizar descansos frecuentes. Cuando sea posible, los viajeros también pueden alternar la conducción para mantener un nivel adecuado de alerta.

El funcionario hizo especial énfasis en la importancia de mantener la calma frente a otros conductores. Los episodios de ira al volante pueden comenzar con una discusión menor y escalar rápidamente hasta situaciones violentas.

“Quiero que todos disfruten del último fin de semana no oficial del verano”, expresó Hinceman, quien pidió a los conductores actuar con consideración y paciencia.

El sheriff cerró su mensaje con un llamado a la responsabilidad individual: La seguridad en las carreteras de Burke County comienza con cada persona que toma el volante.

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