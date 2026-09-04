Charlotte, NC.- La North Tryon Division cerró agosto con nuevos resultados de la Operación Nite Shade, un operativo enfocado en reducir la actividad delictiva y reforzar la seguridad pública en el corredor de Sugar Creek y Reagan Road.

Another strong month for our North Tyron Division's Operation Nite Shade! Their focused efforts to curb criminal activity and enhance public safety in the Sugar Creek and Reagan Road corridor are making a noticeable impact. In the month of August, their tireless efforts led to:… pic.twitter.com/ZSQtsogvoc — CMPD News (@CMPD) September 3, 2026

Durante el último mes, los agentes intensificaron los controles y patrullajes en esta zona con el objetivo de detectar conductas ilícitas, intervenir ante posibles delitos y mantener una mayor presencia policial en sectores considerados prioritarios para la seguridad comunitaria.

Las autoridades contabilizaron 91 paradas de tráfico durante agosto como parte de las acciones desarrolladas por la operación. Estos procedimientos permitieron a los agentes realizar controles vehiculares y avanzar en investigaciones relacionadas con posibles infracciones y actividades criminales.

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El balance también incluye 12 citaciones emitidas durante las intervenciones. Las autoridades utilizan este tipo de medidas ante determinadas infracciones que no requieren un arresto inmediato, pero que igualmente ameritan una respuesta policial.

Uno de los principales resultados del operativo corresponde a los 20 arrestos registrados durante el mes. Las detenciones forman parte de las acciones dirigidas a identificar y retirar de las calles a personas vinculadas con actividades delictivas en el área bajo vigilancia de la división.

Además, los agentes incautaron tres armas de fuego ilegales durante sus procedimientos. El decomiso representa uno de los aspectos centrales de la estrategia policial, debido al riesgo que supone la circulación de armas ilegales para residentes, comerciantes y personas que transitan diariamente por Sugar Creek y Reagan Road.

La North Tryon Division destacó el trabajo continuo de sus funcionarios y señaló que los resultados reflejan el impacto de una estrategia enfocada en sectores específicos. La operación mantiene como prioridad la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante patrullajes, controles de tránsito y acciones policiales dirigidas.

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Los resultados de agosto se suman a las intervenciones que la división desarrolla de manera sostenida en el área. Las autoridades buscan mantener una presencia activa para responder a los incidentes, identificar patrones delictivos y generar condiciones más seguras para quienes viven o trabajan en el corredor.

La Operación Nite Shade continuará concentrando esfuerzos en Sugar Creek y Reagan Road, mientras los agentes evalúan las necesidades de seguridad de la zona y ajustan sus acciones de acuerdo con la actividad criminal que detecten.

Con 91 controles vehiculares, 12 citaciones, 20 arrestos y tres armas de fuego ilegales incautadas, agosto dejó un balance significativo para la División North Tryon en su estrategia contra el crimen.

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