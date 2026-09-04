Raleigh, NC.- Este viernes 4 de septiembre de 2026, las 100 juntas electorales de los condados de Carolina del Norte comenzarán a enviar las papeletas de voto por correo a los votantes que las solicitaron para estas elecciones.

Carolina del Norte se convierte así en el primer estado del país en enviar boletas de voto por correo a los votantes, marcando el inicio de la votación para las elecciones generales de mitad de mandato de 2026. El día de las elecciones es el 3 de noviembre. Para obtener más información, visite la sección Próximas elecciones.

“Los funcionarios electorales de Carolina del Norte comenzarán a enviar las boletas de voto por correo a finales de esta semana y están preparados para atender a los votantes durante esta importante temporada electoral”, declaró Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Electoral Estatal. “Todos los votantes registrados pueden elegir cómo desean emitir su voto: por correo, en persona durante el período de votación anticipada de 17 días o en persona el día de las elecciones. Confiamos en que este proceso será lo más sencillo, seguro y fluido posible para los votantes”.

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Consejos

A continuación, encontrará 10 consejos sobre el voto por correo en Carolina del Norte:

Puede leer el resto de las indicaciones aquí.

Fechas y plazos para las elecciones generales de 2026

4 de septiembre: Las papeletas de voto por correo deben estar disponibles y distribuirse a los militares y votantes en el extranjero. Para más información, consulte Voto por correo. .

9 de octubre: Fecha límite para inscribirse en el registro de votantes (17:00 h).* Para más información, consulte Cómo registrarse.

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15 de octubre: Comienza la votación anticipada presencial; es posible registrarse el mismo día. Para más información, consulte Vote anticipadamente en persona. Para conocer los lugares y horarios de votación anticipada, consulte Lugares de votación anticipada . .

20 de octubre: Fecha límite para solicitar el voto por correo (5:00 p.m.).*

31 de octubre: Finaliza la votación anticipada presencial (3:00 p.m.)*

3 de noviembre: Día de las elecciones. Para más información, consulte Votar en persona el día de las elecciones ; Fecha límite para la devolución de las papeletas de voto por correo (7:30 p.m.).*

*Los plazos de inscripción de votantes y de voto por correo son diferentes para los votantes militares y los ciudadanos que viven en el extranjero.

Finalmente puede encontrar otras fechas importantes para las elecciones en su calendario web: Fechas y plazos para votar.

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