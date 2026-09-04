Raleigh, NC.- Este viernes 4 de septiembre de 2026, las 100 juntas electorales de los condados de Carolina del Norte comenzarán a enviar las papeletas de voto por correo a los votantes que las solicitaron para estas elecciones.
Carolina del Norte se convierte así en el primer estado del país en enviar boletas de voto por correo a los votantes, marcando el inicio de la votación para las elecciones generales de mitad de mandato de 2026. El día de las elecciones es el 3 de noviembre. Para obtener más información, visite la sección Próximas elecciones.
“Los funcionarios electorales de Carolina del Norte comenzarán a enviar las boletas de voto por correo a finales de esta semana y están preparados para atender a los votantes durante esta importante temporada electoral”, declaró Sam Hayes, director ejecutivo de la Junta Electoral Estatal. “Todos los votantes registrados pueden elegir cómo desean emitir su voto: por correo, en persona durante el período de votación anticipada de 17 días o en persona el día de las elecciones. Confiamos en que este proceso será lo más sencillo, seguro y fluido posible para los votantes”.
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Consejos
A continuación, encontrará 10 consejos sobre el voto por correo en Carolina del Norte:
- Cualquier votante registrado en Carolina del Norte puede votar por correo. La forma más sencilla de solicitar una boleta de voto en ausencia es a través del Portal de Voto en Ausencia de Carolina del Norte. Los votantes también pueden completar un formulario de solicitud de voto en ausencia de Carolina del Norte. y devolverlo a la junta electoral de su condado . Para obtener más información sobre el voto por correo, consulte Voto por correo. Consulte también las instrucciones detalladas para votar por correo.
- Los militares y los ciudadanos residentes en el extranjero pueden solicitar, recibir y devolver su papeleta de voto electrónicamente a través del portal de voto en ausencia. Para obtener más información, consulte la sección Votación para militares y residentes en el extranjero.
- La fecha límite para solicitar una boleta de voto en ausencia es el martes 20 de octubre a las 5 p. m. Sin embargo, las autoridades electorales recomiendan que los votantes soliciten su boleta con anticipación para garantizar que pueda completarse, devolverse y ser recibida por la junta electoral del condado antes de la fecha límite. (Solo para votantes militares y ciudadanos residentes en el extranjero, la fecha límite para solicitarla es el 2 de noviembre a las 5:00 p. m. , el día anterior a las elecciones) .
- Los votantes ausentes deben leer atentamente y seguir las instrucciones incluidas en sus paquetes de votación para garantizar que su voto sea contado. Deben sellar su boleta en el sobre y contar con la firma de dos personas o un notario público que certifique que la boleta fue completada. También se les pedirá a los votantes que voten por correo que coloquen una fotocopia de una identificación con foto válida en el bolsillo del reverso del sobre. La fotocopia no tiene que ser a color, pero los funcionarios electorales deben poder leerla. Los votantes ausentes que no puedan proporcionar una copia de una identificación con foto deben completar el Formulario de Excepción de Identificación con Foto incluido en sus materiales de votación y colocarlo en el bolsillo del sobre.
Puede leer el resto de las indicaciones aquí.
Fechas y plazos para las elecciones generales de 2026
- 4 de septiembre: Las papeletas de voto por correo deben estar disponibles y distribuirse a los militares y votantes en el extranjero. Para más información, consulte Voto por correo. .
- 9 de octubre: Fecha límite para inscribirse en el registro de votantes (17:00 h).* Para más información, consulte Cómo registrarse.
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- 15 de octubre: Comienza la votación anticipada presencial; es posible registrarse el mismo día. Para más información, consulte Vote anticipadamente en persona. Para conocer los lugares y horarios de votación anticipada, consulte Lugares de votación anticipada . .
- 20 de octubre: Fecha límite para solicitar el voto por correo (5:00 p.m.).*
- 31 de octubre: Finaliza la votación anticipada presencial (3:00 p.m.)*
- 3 de noviembre: Día de las elecciones. Para más información, consulte Votar en persona el día de las elecciones; Fecha límite para la devolución de las papeletas de voto por correo (7:30 p.m.).*
*Los plazos de inscripción de votantes y de voto por correo son diferentes para los votantes militares y los ciudadanos que viven en el extranjero.
Finalmente puede encontrar otras fechas importantes para las elecciones en su calendario web: Fechas y plazos para votar.