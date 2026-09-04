Marco Rubio visitará Colombia, Ecuador y Perú

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció oficialmente que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira diplomática por Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre.

En un comunicado, explicaron que el viaje tiene como objetivo principal fortalecer las asociaciones clave del país norteamericano en la región sudamericana.

Detallaron que durante su recorrido, el alto diplomático estadounidense sostendrá importantes encuentros al más alto nivel. La agenda oficial confirma reuniones con el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella en Colombia, con el presidente Daniel Noboa en Ecuador, y con la recién instalada administración de Fujimori en Perú.

El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región. Lee más aquí: https://t.co/K20b3GOXIc — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 4, 2026

Discutirán la lucha contra el narcoterrorismo

Por otro lado, explicaron que los diálogos bilaterales estarán centrados en abordar los principales desafíos y oportunidades del hemisferio. Entre los temas prioritarios de las mesas de trabajo destacan el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el reciente terremoto, y el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza la estabilidad continental.

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Asimismo, las autoridades discutirán las amplias ventajas de establecer relaciones comerciales más estrechas y dinámicas entre estas naciones.

Por último, a través de un comunicado emitido por el portavoz Thomas Pigott, el gobierno estadounidense subrayó que, con este viaje, el secretario Rubio reafirmará el firme compromiso de la Administración Trump de promover un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático.

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