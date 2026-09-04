Charlotte, NC.- Los Panthers anunciaron el jueves 3 de septiembre de 2026 a sus capitanes de equipo, y se trata de una mezcla de caras conocidas y otras nuevas que han demostrado su liderazgo en el equipo.

Your 2026 Captains! QB Bryce Young

RB Chuba Hubbard

DT Derrick Brown

LB Devin Lloyd

LS JJ Jansen Read more: https://t.co/4l0pU7JWkL pic.twitter.com/n7pDtY6y6J — Carolina Panthers (@Panthers) September 3, 2026

En una votación de los jugadores a principios de esta semana, se eligieron cinco capitanes para toda la temporada: el mariscal de campo Bryce Young , el corredor Chuba Hubbard, el tackle defensivo Derrick Brown , el apoyador Devin Lloyd y el especialista en saques largos JJ Jansen .

Es la cuarta vez que Young y Jansen quedan como capitanes, lo que los coloca en un grupo selecto en la historia de la franquicia. Lee también: Los Panthers llegan a un acuerdo para extender el contrato de Jalen Coker