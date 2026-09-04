Charlotte, NC.- Los Panthers anunciaron el jueves 3 de septiembre de 2026 a sus capitanes de equipo, y se trata de una mezcla de caras conocidas y otras nuevas que han demostrado su liderazgo en el equipo.
Your 2026 Captains!
QB Bryce Young
RB Chuba Hubbard
DT Derrick Brown
LB Devin Lloyd
LS JJ Jansen
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— Carolina Panthers (@Panthers) September 3, 2026
En una votación de los jugadores a principios de esta semana, se eligieron cinco capitanes para toda la temporada: el mariscal de campo Bryce Young , el corredor Chuba Hubbard, el tackle defensivo Derrick Brown , el apoyador Devin Lloyd y el especialista en saques largos JJ Jansen .
Es la cuarta vez que Young y Jansen quedan como capitanes, lo que los coloca en un grupo selecto en la historia de la franquicia.
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Solo 20 jugadores han sido nombrados capitanes de la temporada al menos cuatro veces, y entre ellos se encuentran miembros del Salón de la Fama, Jugadores Más Valiosos (MVP) y miembros del Salón de Honor del equipo.
Brown es capitán por tercer año consecutivo por razones obvias, ya que el tackle defensivo Pro Bowl lleva la batuta de jugadores como Shaq Thompson, quien lo recibió aquí y le sirvió de ejemplo a diario.
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Hubbard y Lloyd recibieron este honor por primera vez cada uno, y si quieres ver por qué, preséntate una hora antes del entrenamiento, ya que suelen ser los dos primeros en salir al campo.
El entrenador de los Panthers, Dave Canales, también elegirá un capitán semanal, tal como lo hizo la temporada pasada.
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