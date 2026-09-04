EE.UU. impone nuevas sanciones a la élite cubana e incluye al nieto de Raúl Castro

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a desmantelar los canales financieros y el aparato de explotación de recursos del régimen cubano.

En un comunicado del Departamento de Estado, explicó que la medida incluye la designación de cinco entidades y un individuo, identificados como piezas clave en el sostenimiento económico de la dictadura.

Detallaron que entre los objetivos penalizados destaca la figura de Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, así como el Banco Exterior de Cuba. Además, el Departamento de Estado sancionó a cuatro entidades acusadas de explotar las reservas energéticas y los recursos naturales de la isla, específicamente en los sectores de minería y metales, para el beneficio exclusivo de la cúpula gobernante.

Reiteran que Cuba sigue siendo una amenaza

Por otro lado, el comunicado oficial señala que el régimen comunista de Cuba continúa representando una amenaza «profunda y multifacética» para la seguridad nacional de EE. UU. y la estabilidad del hemisferio.

Cuba’s Communist regime elites preside over a failed state where ordinary Cubans go hungry while the Castro family and other insiders enrich themselves through sanctions evasion and other illicit schemes – and seek to export subversive Marxist ideology to the United States and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 3, 2026

Asimismo, Rubio denunció que, mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus aliados en el Ministerio del Interior (MININT) perpetúan su control total sobre la economía, acaparando la riqueza para una pequeña élite.

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En este sentido, reiteraron que estas acciones fueron ejecutadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, la cual autoriza medidas contundentes contra personas y corporaciones que apoyen el aparato de seguridad del régimen o sean responsables de la represión en la isla. La directiva se suma a otras medidas de seguridad nacional orientadas a fomentar el estado de derecho y la libre empresa.

Por último, el jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que estas designaciones reflejan la visión inquebrantable de la actual administración por una Cuba libre. «El objetivo es desmantelar las redes financieras ilícitas, los aparatos represivos y las estructuras de poder arraigadas de la era Castro», concluye el documento, reafirmando el compromiso de que sea el pueblo cubano, y no sus opresores, quien herede el futuro de la nación.

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