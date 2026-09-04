EE.UU. advierte sobre brote de enfermedades gastrointestinales en Cuba

La Habana.- La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de salud debido a un «aumento significativo» de enfermedades diarreicas en toda la isla.

Según el comunicado oficial, esta crisis sanitaria está directamente asociada con la continua y severa degradación de la infraestructura de agua y energía que padece el país.

Las autoridades diplomáticas explicaron en las redes sociales que los constantes fallos energéticos y la escasez de agua potable afectan gravemente el almacenamiento de alimentos y el control de temperatura, propiciando la rápida propagación de bacterias y virus.

Health Alert – U.S. Embassy Havana, Cuba (September 4, 2026) Location: Cuba Event: The U.S. Embassy has noted a significant increase in diarrheal illness across Cuba, associated with the continuing degradation of the water and energy infrastructure. This degradation affects… pic.twitter.com/jSA636mete — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 4, 2026

Detallaron que entre los casos recientes confirmados por las autoridades se encuentran peligrosas infecciones por E. coli, norovirus, Shigella y otros patógenos gastrointestinales.

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Evitar comida expuesta a temperatura

Por otro lado, ante esta crítica situación, la embajada instó a extremar precauciones con el consumo de alimentos perecederos como carnes, mariscos, lácteos y vegetales crudos, así como evitar cualquier comida expuesta a temperatura ambiente por periodos prolongados.

Asimismo, en cuanto a la seguridad hídrica, recomendaron utilizar exclusivamente agua embotellada con sellos intactos o debidamente tratada, prohibiendo el consumo de hielo y agua del grifo, incluso para cepillarse los dientes o lavar utensilios.

En este sentido, para quienes resulten afectados, se aconseja mantener una hidratación constante y buscar atención médica inmediata si presentan síntomas severos, fiebre alta o signos de deshidratación.

Por último, el gobierno estadounidense lanzó una cruda advertencia a los viajeros: medicamentos comunes como acetaminofén, ibuprofeno o antibióticos «suelen estar no disponibles en Cuba», por lo que recomiendan encarecidamente a los ciudadanos llevar su propio suministro médico.

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