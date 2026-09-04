Rock Hill, SC.- La comunidad infantil de York County tendrá nuevamente acceso a una iniciativa que busca acercar la lectura a los niños desde sus primeros años de vida. La Early Learning Partnership del Condado York anunció el regreso de la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton, un programa que comenzará a recibir inscripciones desde el 3 de septiembre.

La propuesta permitirá que los niños desde el nacimiento hasta los 5 años reciban un libro gratuito cada mes, seleccionado de acuerdo con su edad y enviado directamente al domicilio familiar. Las familias no tendrán que pagar por los ejemplares ni cumplir requisitos relacionados con sus ingresos para participar.

El programa busca fomentar el contacto temprano con los libros y facilitar que los niños construyan una pequeña biblioteca personal antes de comenzar el jardín de infantes. Las familias que inscriban a sus hijos desde el nacimiento podrían reunir hasta 60 libros durante los primeros cinco años de vida.

La iniciativa también pretende eliminar algunas de las barreras que pueden dificultar el acceso de los menores a materiales de lectura. El programa no establece requisitos de ingresos y las familias pueden participar sin asumir costos por los libros ni por los envíos.

Después de completar la inscripción, los primeros ejemplares suelen llegar al domicilio entre ocho y diez semanas más tarde. De esta manera, las familias deben considerar ese período de espera antes de recibir el primer envío.

El libro que inaugura la colección tiene además un carácter especial. Se trata del clásico infantil “La pequeña locomotora que sí pudo”, una historia que durante décadas ha acompañado a generaciones de lectores y que transmite un mensaje relacionado con la perseverancia y la confianza en las propias capacidades.

El regreso de la Biblioteca de la Imaginación representa una nueva oportunidad para que las familias del condado York incorporen la lectura a las rutinas de sus hijos desde edades tempranas. La entrega mensual de ejemplares permitirá, además, que los niños tengan contacto constante con diferentes historias y contenidos apropiados para cada etapa de su desarrollo.

Con esta iniciativa, la organización apuesta por convertir los libros en parte habitual de la vida de los más pequeños y por estimular el vínculo entre los niños, sus familias y la lectura mucho antes de su ingreso a la escuela.

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