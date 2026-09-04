Comando Sur destruye buque narco de «Los Choneros»

Miami.- En una operación coordinada de interdicción marítima, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) y el Gobierno de Ecuador interceptaron y destruyeron una embarcación que funcionaba como estación flotante de reabastecimiento para el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

De acuerdo con las autoridades militares estadounidenses en sus redes sociales, informes de inteligencia confirmaron que la nave operaba en apoyo logístico directo a la violenta organización narcoterrorista «Los Choneros», suministrando combustible en alta mar para facilitar el tráfico ilícito de drogas.

On Sep. 3, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/oz6LfbbBYF — U.S. Southern Command (@Southcom) September 4, 2026

La misión fue dispuesta por el comandante de SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, y llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM).

Tripulantes detenidos

Durante el operativo, efectivos de la Fuerza de Combate Litoral 24, desplegados desde el buque anfibio USS San Antonio (LPD 17), abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin que se registraran incidentes.

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Destacaron que tras evacuar y despejar por completo la nave sospechosa, las fuerzas navales estadounidenses procedieron a su hundimiento. Asimismo, se confirmó que los tripulantes retirados de la embarcación permanecen bajo custodia y serán transferidos de manera segura a las autoridades de Ecuador para su debido proceso legal.

Por último, el mando militar estadounidense remarcó que esta intervención neutraliza un nodo crítico en la cadena logística de las mafias criminales, avanzando en los objetivos de la Coalición Contra Carteles de las Américas (A3C) para desmantelar estructuras narcoterroristas y fortalecer la seguridad y defensa en el Hemisferio Occidental.

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