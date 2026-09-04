Colombia abate a alias «Bendito Menor»

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció un contundente golpe contra el crimen organizado tras confirmar que fue dado de baja alias Naím, conocido en el mundo criminal como «Bendito Menor», considerado uno de los narcoterroristas más peligrosos del país.

En sus redes sociales, el primer mandatario, explicó que la neutralización del delincuente se llevó a cabo en el marco de la «Operación Centinela de la Patria», ejecutada mediante una acción estratégica entre la Policía Nacional y un comando especial de la DIJIN.

Según el mandatario, con este operativo llega a su fin la trayectoria sanguinaria de un individuo responsable de sembrar el terror, la extorsión y el narcotráfico en el departamento de La Guajira y toda la región del Caribe colombiano.

Hoy es un gran día para Colombia. La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la DIJIN, fue dado de baja alias Naím o “Bendito Menor”, uno de los criminales… pic.twitter.com/q4cwdqLnGM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

Lanzó ultimátum a las estructuras delictivas

Por otro lado, en una firme declaración de principios, el jefe de Estado advirtió que a los criminales les «cayó la mano firme del Estado». De La Espriella enfatizó que durante su administración, autodenominada como el «Gobierno del Tigre», la ciudadanía honesta no volverá a vivir sometida por el miedo, lanzando un ultimátum a las estructuras delictivas: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado.

Ver más: Abaten a peligroso líder terrorista y otros 22 criminales en Colombia

Asimismo, el mandatario reveló que, desde el momento de su posesión, impartió una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial para catalogar a este criminal como un objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso.

Además resaltó que la exitosa operación, demuestra que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con «determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede».

Por último, el presidente ratificó su respaldo «absoluto» a la Fuerza Pública, asegurando que su gobierno no abandonará, desamparará ni dejará humillar a «nuestros héroes».

Con esta acción, la nueva administración busca reafirmar su compromiso inquebrantable de recuperar el orden, la autoridad y la tranquilidad que los grupos al margen de la ley pretenden arrebatarle a los colombianos.

Vídeo: Perú: Gobierno presenta proyecto con 66 solicitudes de facultades legislativas