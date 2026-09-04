Charlotte, NC.- El miércoles 2 de septiembre, aproximadamente a las 8:37 p. m., los oficiales del CMPD respondieron a una llamada de servicio por un atropello con fuga y lesiones personales en la cuadra 1001 East Woodlawn Road.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un peatón, Kyle Alan Kubiak, de 34 años de edad, quien falleció en el acto debido a las heridas sufridas en el accidente. El vehículo que atropelló a Kubiak, un Honda negro, se dio a la fuga antes de verse involucrado en otro accidente cercano. Un agente presenció el segundo accidente e identificó al conductor como Jared Isai Rodríguez, de 22 años de edad.

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Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, agentes del Grupo de Trabajo contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol, miembros del Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen (CSS, por sus siglas en inglés) y un representante de la oficina del médico forense acudieron al lugar de los hechos para llevar a cabo la investigación.

La investigación preliminar indica que Rodríguez conducía el Honda en dirección este por East Woodlawn Road, cerca de Nations Crossing Drive, cuando atropelló a Kubiak, quien intentaba cruzar la calle. Rodríguez no se detuvo y continuó hacia el este por East Woodlawn Road. Posteriormente, se saltó un semáforo en rojo en la intersección de East Woodlawn Road y Old Pineville Road, donde fue impactado por un Toyota Corolla blanco.

Rodríguez fue sometido a una prueba de detección de intoxicación y se determinó que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Posteriormente, Rodríguez fue puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Rodríguez está acusado de lo siguiente:

Homicidio por accidente de tráfico

Atropello y fuga con agravantes

Conducción temeraria

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento y de esta detención.

La investigación de este accidente está en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información al respecto que se comunique con el detective Sessoms al 704-432-2169, Ext. 3. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al (704) 334-1600 o a través de http://charlottecrimestoppers.com/ . Para obtener más información sobre este accidente, consulte el informe: 20260902-2037-04.

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