AMAVEX exige garantías electorales para la diáspora venezolana

Miami.- La organización AMAVEX INC. Anunció que se unió a más de 95 organizaciones de la sociedad civil y de la diáspora para exigir la incorporación efectiva de los venezolanos en el exterior a cualquier proceso de diálogo, transición y reinstitucionalización democrática del país.

En un comunicado advierte sobre las continuas barreras que enfrentan los migrantes para acceder a documentos, servicios consulares y al Registro Electoral.

Las cifras expuestas por la coalición dimensionan el enorme desafío de representatividad: de los casi 7,8 millones de venezolanos que viven fuera del país, aproximadamente cinco millones son mayores de edad, pero apenas 69.211 fueron habilitados para votar en la elección presidencial de 2024.

Acotaron que esto representa un exiguo 1,4% del electorado adulto en el extranjero, marginado por la falta de capacidad consular, los engorrosos requisitos migratorios y las severas dificultades para obtener documentos de identidad.

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Exigen la apertura inmediata del Registro electoral

Por otro lado, el documento denuncia un caso de especial gravedad ocurrido en Estados Unidos, donde alrededor de 37.000 venezolanos previamente inscritos fueron excluidos del registro electoral preliminar en 2024 bajo el argumento de la ausencia de relaciones diplomáticas.

En este sentido, las organizaciones firmantes aclararon que esta circunstancia no figura entre las causales legales de exclusión estipuladas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Explicaron en el escrito que para corregir esta exclusión sistemática, las ONG exigen la apertura inmediata y permanente del Registro Electoral en el exterior, aceptando la cédula venezolana vigente o vencida y el pasaporte como documentos válidos.

Asimismo, proponen el reconocimiento de los distintos regímenes de permanencia legal en los países receptores, la habilitación de consulados honorarios y la creación de una plataforma digital única que integre trámites consulares y electorales sin decisiones discrecionales.

Por último, el pronunciamiento hace un énfasis urgente en el derecho al retorno seguro. Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, advirtió que «la reinstitucionalización de Venezuela será incompleta si quienes fueron empujados a salir del país continúan sin voz», exigiendo garantías verificables para que quienes decidan regresar, incluyendo activistas y defensores de derechos humanos, puedan hacerlo sin riesgo de enfrentar detenciones, retención de documentos o persecución política.

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