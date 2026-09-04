Monroe, NC.- Una mujer terminó bajo custodia policial en Union County, Carolina del Norte, luego de dejar a su nieta de ocho meses sola dentro de un automóvil con el motor apagado mientras las temperaturas alcanzaban los 96 grados Fahrenheit.

Las autoridades identificaron a la mujer como Dedra McManus, quien acudió el jueves 03 de septiembre de 2026 a las instalaciones de Animal Services acompañada por unos amigos. El grupo llegó con la intención de conocer algunos gatos disponibles para adopción.

McManus estacionó su vehículo entre dos unidades oficiales del Oficio del Sheriff de Union County, salió del automóvil y dejó a la bebé en el interior. El motor permaneció apagado durante el tiempo que la menor permaneció dentro del vehículo.

Lee también: Conductor de 19 años termina arrestado tras persecución en vehículo robado

De acuerdo con la investigación de los agentes, McManus reaccionó al notar que tres funcionarios se dirigían hacia el área de adopciones. La mujer regresó rápidamente al automóvil y, durante el trayecto, perdió su Apple Watch. Posteriormente volvió al interior del edificio con la bebé en brazos.

Los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y determinaron que la niña permaneció sola dentro del vehículo durante aproximadamente 10 minutos. Las condiciones meteorológicas generaron especial preocupación debido a la elevada temperatura registrada en el exterior y al riesgo que representa un automóvil cerrado para un bebé.

Paramédicos acudieron al lugar para evaluar a la menor. Según las autoridades, la bebé aparentaba encontrarse en buenas condiciones al momento de la evaluación.

Los agentes de Animal Services arrestaron a McManus y presentaron en su contra un cargo por maltrato infantil. Además, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) intervino en el caso y asumió la custodia de la bebé.

Lee también: Dejaron a un bebé solo en un vehículo y murió por el calor

El incidente tuvo un desenlace llamativo incluso después del arresto. Según las autoridades, McManus preguntó si podía recibir algunos gatitos de manera gratuita, argumentando que había perdido el evento Clear the Shelter, realizado en agosto.

Los funcionarios rechazaron rápidamente la solicitud y trasladaron a McManus al centro de detención del condado. Las autoridades establecieron que no podía obtener libertad bajo fianza, por lo que permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de dejar a menores dentro de vehículos durante jornadas de altas temperaturas, incluso durante períodos aparentemente breves.

Video: Anciana queda enganchada en puerta de supermercado en el Reino Unido