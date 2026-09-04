Greenville, NC.- La Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Inc. (AMEXCAN) les invita a participar en su 23.º Festival Latino Anual “Construyendo una Mayor Inmersión Cultural”, en celebración del Mes de la Herencia Hispana. Este evento se llevará a cabo el sábado 10 de octubre de 2026, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m., en la Escuela Preparatoria JH Rose, ubicada en 600 W Arlington Blvd., Greenville, NC 27834.

«Este festival es liderado por el pilar de Arte y Cultura de AMEXCAN, que se enfoca en enriquecer y fomentar el conocimiento cultural, las tradiciones y las costumbres de México y Latinoamérica, a la vez que refuerza el orgullo por nuestras raíces. Como uno de nuestros eventos más importantes del año, esta celebración reúne a comunidades multiculturales de diversos orígenes para exhibir arte, patrimonio y expresión creativa, al tiempo que promueve las voces, tradiciones y la participación comunitaria latinas» aclararon los organizadores.

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Además indicaron que «El evento contará con presentaciones culturales, artistas musicales y gastronomía, con el objetivo de que los asistentes se vayan inspirados, conectados y con recursos para seguir apoyando el enriquecimiento cultural y la diversidad en nuestras comunidades.

También destacaron: «Nos sentiríamos honrados con su presencia y le damos la bienvenida a participar. Ya sea que nos acompañe como invitado especial, artista, vendedor o socio comunitario, su participación nos ayuda a realzar las voces latinas, preservar las tradiciones culturales e inspirar a la próxima generación a sentir orgullo por sus raíces».

Finalmente dijeron que hay que reservar el lugar lo antes posible a través de este formulario: https://form.jotform.com/262026546532050. La fecha límite para registrarse es el 25 de septiembre de 2026. Si necesita más información, no dude en contactarlos a través de biancapr@amexcannc.org o llamando al (252) 624-6631. Estamos aquí para que su experiencia sea alegre e inolvidable.

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