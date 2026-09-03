Tres muertos y seis heridos tras enfrentamiento en Mineápolis

Mineápolis.- Un tiroteo se registró el miércoles 2 de septiembre el centro de Mineápolis, en un complejo de apartamentos, dejando un saldo de tres personas fallecidas, incluido el presunto atacante, y seis heridos, de los cuales tres son oficiales de policía.

El portavoz del departamento policial, Garrett Parten, detalló en rueda de prensa que la emergencia se desató poco después de las 16:30 horas en un edificio residencial de gran altura ubicado en la calle Grant.

Please avoid the area from 12th Street to Franklin Avenue and from Hennepin Avenue to 3rd Avenue South to allow emergency personnel to safely respond. pic.twitter.com/EBLG3uIyBp — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) September 2, 2026

Se conoció que al lugar, llegaron los agentes encontraron víctimas y escucharon detonaciones, dirigiéndose de inmediato al piso del ataque, donde se enfrentaron a una escasa visibilidad debido a una «bruma» en el ambiente.

At approximately 4:36 p.m. today, MPD officers were dispatched to a shooting at 15 E Grant St. Initial information indicated that one person had been shot. Additional 911 callers then reported hearing further gunfire. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) September 3, 2026

Trascendió que durante esta intervención, tres uniformados resultaron heridos, dos de ellos por impacto de bala.

Tirador muerto

Por otro lado, las autoridades confirmaron que el presunto tirador perdió la vida en el lugar, aunque por el momento se investigan las circunstancias exactas de su muerte.

Acotaron que el violento ataque cobró la vida de dos víctimas más: una persona que falleció en la escena del crimen y otra que sucumbió a sus heridas poco después de ser trasladada a un centro médico.

The Minneapolis Police Department is on the scene of a shooting in the area of 15 E Grant St. involving multiple victims, including two police officers. Please avoid the area. Additional information will be provided as it becomes available. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) September 2, 2026

En total, seis personas requirieron traslado hospitalario, divididas entre tres civiles alcanzados por los disparos y los tres oficiales. Reportes oficiales de la ciudad confirmaron que uno de los agentes tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, mientras que sus dos compañeros se recuperan de lesiones que no ponen en riesgo sus vidas.

Por último, se conoció que el suceso provocó un masivo despliegue de agencias policiales locales, estatales y federales, manteniendo el perímetro fuertemente acordonado durante gran parte de la tarde.

A través de sus plataformas digitales, altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey, agradecieron la valentía y rápida acción de las fuerzas del orden, expresando su total solidaridad con los familiares de las víctimas.

We’re relieved to hear from MPD officials that the officers involved in today’s shooting are expected to make a full recovery. We’re keeping all of the victims in our prayers as more information about this tragic shooting unfolds. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 3, 2026

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